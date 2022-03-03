В Госдуме предложили сделать "праздник" для забаненых спортсменов. Российские болельщики ответили

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Борис Пайкин предложить в России сделать соревнования для паралимпийцев, которых отстранили от Игр-2022 в Пекине. По словам депутата, политика "подмяла под себя спорт" и его "важнейшие принципы".

Пайкин уверен, что запрет Паралимпийcкой сборной России участвовать на Играх в Китае, это "верх цинизма и двойных стандартов".

"Но, чтобы годы подготовки к спортивному празднику не прошли напрасно, считаю, что для белорусских и российских спортсменов мы должны организовать спортивный праздник у нас, в России", – заявил Пайкин в интервью ТАСС.

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В комментариях российские болельщики в резкой форме раскритиковали эту идею. По мнению фанатов, лучшим подарком стало бы прекращение войны в Украине.

"Праздник во время войны? Это какой-то сюр...", "Может сначала войну прекратим, а потом уже будем развлекаться?", "Праздник , и как язык то еще поворачивается? Вы устроили всей стране такой " праздник" , что аж до сих пор не укладывается в голове масштаб этого "праздника", "Организуйте. Закончите войну. Лучшего праздника сейчас не придумать", – пишут юзеры.

Другие грустно шутят, что в ближайшее время в России появится много людей с инвалидностью: "Да ты погоди, сейчас после "спецоперации" будет очень много паралимпийцев. Праздник будет – закачаешься!".

Как сообщал OBOZREVATEL, атлеты из России и Беларуси не выступят на Паралимпийских играх в Пекине-2022, которые стартуют уже 4 марта.

Сначала Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил спортсменов из этих стран, но только в нейтральном статусе. А затем сообщил, что изменил решение из-за обострения ситуации в Украине и между самими атлетами.