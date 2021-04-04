В честь нашей чемпионки в Москве прозвучал гимн Украины. Видео

Максим Иншаков Другие виды спорта 22:03, 4.04.2021 Обновлено: 22:15, 4.04.2021

После того, как тяжелоатлетка из Харькова Камила Конотоп в весовой категории до 55 кг выиграла "золото" чемпионата Европы, российским болельщикам пришлось слушать гимн Украины.

Самая главная мелодия нашей страны прозвучала во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой в столице России.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Отметим, что ране наш шпажист победил россиянина в финале Кубка мира и заставил слушать гимн Украины. 34-летний Игорь Рейзлин в финале этапа в Берне (Швейцария) оказался сильнее бронзового призера ЧМ-2017 из России Вадима Анохина.

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