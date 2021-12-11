В честь 18-летнего украинца назван элемент в спортивной гимнастике

18-летний черкасский спортсмен Илья Ковтун получил именной элемент в спортивной гимнастике. В честь нашего соотечественника назван один из прыжков в упражнениях на параллельных брусьях.

Элемент состоит из переворота назад из упора на руках и поворота на четверть оборота к брусьям.

Впервые такой прыжок украинцем был совершен в квалификации 4-го этапа Кубка мирового вызова 2021 в Копере (Словения).

Новый элемент получил сложность "С" (третий по уровню). За него можно будет получить 0,3 балла.

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Тренер Ильи Ирина Надюк отметила, что очень довольна своим подопечным, но рассчитывала что элементу присудят более высокий уровень сложности

"Ну что, мой мальчик?! Искренне, теперь уже официально, поздравляю тебя с твоим именным элементом в гимнастике на параллельных брусьях. Большинство канонов нами перечеркнуто, а теперь и навсегда вписана твоя фамилия в правилах спортивной гимнастики, теперь есть элемент "Ковтун". Хотя, конечно, совершенно не на такую группу сложности мы рассчитывали", – написала Ирина у себя в Instagram.

Отдельную благодарностью Надюк высказала Максиму Викторовичу Моргунову, за создание и отработку этого элемента.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 октября Илья завоевал бронзовую медаль в абсолютном первенстве на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который прошел в Японии.

Уроженец Черкасс в квалификации показал пятую сумму баллов, но в финале выступил лучше и поднялся на третью ступеньку пьедестала.