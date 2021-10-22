Украинец завоевал медаль чемпионата мира по спортивной гимнастике

Сборная Украины по спортивной гимнастике получила первую медаль чемпионата мира, который проходит в японском Китакюсю. В пятницу, 22 октября, 18-летний Илья Ковтун стал третьим в самом престижном виде – абсолютном первенстве.

Уроженец Черкасс в квалификации показал пятую сумму баллов, но в финале выступил лучше и поднялся на третью ступеньку пьедестала. После упражнений на шести снарядах Ковтун получил 84,899 балла. Больше украинца набрали только китаец Чжан Бохен (87,981) и японец Даиси Хасимото (87,964), которых разделили лишь 0,017 очка!

Видео дня

Илье удалось оторваться от американца корейского происхождения Юла Молдаэура, который оказался четвертым с суммой 84,365. Напомним, в программу многоборья входят выступления на коне, кольцах, брусьях, перекладине, вольные упражнения и опорный прыжок. Лучше всего Ковтун себя проявил на коне и перекладине, где показал третий результат.

Это вторая медаль в истории Украины в индивидуальном многоборье на чемпионатах мира. Ранее подобным отличался лишь олимпийский чемпион Рио-2016 Олег Верняев. Два года назад в Штутгарте он также стал третьим.

На ЧМ-2021 в Китакюсю украинский талант пробился также в финал упражнений на перекладине.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский пловец Романчук не едет на ЧЕ в Россию.