В бою с российскими оккупантами погиб чемпион Украины с позывным "Керя". У него осталось трое детей
Чемпион Украины по академической гребле и участник юниорского чемпионата мира 2011 года Андрей Кириченко погиб в войне с российскими оккупантами на донецком направлении, сообщает в Facebook Федерация академической гребли Украины. Титулованный спортсмен с первых дней полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ, получив позывной Керя.
В 2003 году Андрей окончил Днепродзержинский металлургический колледж. В течение 2003-2004 годов проходил срочную военную службу. С 2005 по 2014 год работал в ГУМВД Украины в Днепропетровской области, длительное время – на Днепровском металлургическом комбинате.
У него остались жена, два сына и сестра.
Трагедия случилась еще 15 июля, однако о смерти героя стало известно лишь накануне.
Погибшему воину было 40 лет. У него осталась жена и трое детей. Оба сына пошли по стопам отца и также занимаются академической греблей.
Прощание состоялось на родине Андрея, в Каменском.
Все неравнодушные могут поддержать жену героя Ирину Полушко. Номер карты: 5355572252796352.
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