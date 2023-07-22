В бою с российскими оккупантами погиб чемпион Украины с позывным 'Керя'. У него осталось трое детей

Чемпион Украины по академической гребле и участник юниорского чемпионата мира 2011 года Андрей Кириченко погиб в войне с российскими оккупантами на донецком направлении, сообщает в Facebook Федерация академической гребли Украины. Титулованный спортсмен с первых дней полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ, получив позывной Керя.

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В 2003 году Андрей окончил Днепродзержинский металлургический колледж. В течение 2003-2004 годов проходил срочную военную службу. С 2005 по 2014 год работал в ГУМВД Украины в Днепропетровской области, длительное время – на Днепровском металлургическом комбинате.

У него остались жена, два сына и сестра.

Трагедия случилась еще 15 июля, однако о смерти героя стало известно лишь накануне.

Погибшему воину было 40 лет. У него осталась жена и трое детей. Оба сына пошли по стопам отца и также занимаются академической греблей.

Прощание состоялось на родине Андрея, в Каменском.

Все неравнодушные могут поддержать жену героя Ирину Полушко. Номер карты: 5355572252796352.

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