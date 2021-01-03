В Англии матч регбийных команд закончился массовой дракой. Видео

В самом конце матча чемпионата Англии по регби между "Глостером" и "Сэйл Шаркс" случилась массовая потасовка между игроками обеих команд.

Пользователь Twitter Джеймс Флинн опубликовал на своей странице видео момента на последней минуте поединка, который перерос в драку на трибунах. Игрок хозяев хотел быстро завладеть мячом, но ему помешал один из работников стадиона.

Регбист потерял самообладание и оттолкнул его. Это вызвало бурную реакцию у одного из представителей "Сэйл Шаркс", который тут же набросился на своего визави.

Когда страсти утихли, игрок "Глостера", спровоцировавший эту драку, получил желтую карточку (удаление на 10 минут). К нему могут применить и дополнительные санкции.

Хозяева выиграли первую половину матча со счетом 16:9, но после перерыва упустили преимущество и уступили соперникам с результатом 19:22. "Глостер" занимает третье место с конца с одной победой в пяти поединках, а "Сэйл Шаркс" идут третьими с тремя.

Как сообщал OBOZREVATEL, футбольный матч в Боливии завершился массовой дракой футболистов и болельщиков.