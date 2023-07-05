'Сражаться за ботинки': украинского флагоносца обокрали на Европейских играх в Польше, а он

Серебряный призер Европейских игр-2023 Тимур Брыков из Днепра стал единственным украинским кикбоксером в финале польского турнира благодаря особой мотивации и пропавшей обуви. Знаменосец нашей сборной на церемонии закрытия соревнований в Кракове был горд, что эту миссию доверили парню с темной кожей, ведь в детстве не все считали его украинцем.

Видео дня

В комментарии для OBOZREVATEL Брыков рассказал о своем финале в весовой категории до 75 кг против титулованного представителя Грузии Луки Шонии, тренировках в Днепре во время полномасштабной войны и мотивации в виде бургера.

"Я всегда выкладываюсь на все 100% и готов умереть, лишь бы победить. Но в последнее время выступаю в весовой категории до 81 кг, где победил на Кубке мира и на Украине, имею там хороший рейтинг, но на Европейские игры я завоевывал лицензию именно в 75 кг, поэтому пришлось спуститься. Тяжело из-за постоянного сброса веса, немного истощился", – заверил Тимур.

"Каждый бой на Евроиграх был очень сложный и как последний. В финале попался очень сильный противник – лучший боксер Европы и мира Лука Шония – и совсем немного не хватило для победы. Думаю, что дал ему очень конкурентный бой, и он меня запомнит", – уверен 27-летний спортсмен.

"Я не расстроен, потому что привез медаль в Украину. Кикбоксинг впервые был представлен на Европейских играх, я единственный из Украины сражался в финале и взял "серебро", поэтому это – маленькая история", – заметил Бриков.

Также днепровский боец с улыбкой рассказал, что на соревнованиях в Польше у него была особая мотивация: "В первый день турнира кто-то украл мои ботиночки, поэтому после соревнований собирался биться за них. Как хотел искать? Смотреть, у кого две пары 45-го размера".

Соревнования в Польше известный украинский кикбоксер рассматривал как Олимпиаду среди европейских стран, которая проходит раз в четыре года. И здесь следует добавить, что кикбоксинг с большой долей вероятности войдет в программу летних Олимпийских игр-2028 в США.

Также Тимур признался, что во время соревнований его наибольшим желанием было съесть бургер: "Накануне турнира согнал 8 кг за 1,5 недели. Это очень тяжело. И в дороге ты двое суток ничего не ешь – такое дело… Поэтому очень хотелось бургера с "колой" (улыбается)".

Так что из-за психологического давления в финале Брыков совершенно не волновался: "Когда я два дня не ем, у меня только одно давление – это еда (смеется). Поэтому на соревнованиях я не нервничаю вообще. Делаю свою работу, а там, как будет, да и будет".

Подготовка к Европейским играм у Тимура проходила в Днепре, несмотря на то, что город регулярно обстреливают российские оккупанты.

"Тренировки прошли очень хорошо, почти ничего не мешало. Поскольку зимой мы готовились к чемпионату Европы и были препятствия – то свет выключали, то еще что-то. Было сложно тренироваться. А летом очень хорошо в Украине (улыбается). Обстрелы Днепра? Знаете, люди ко всему привыкают, мы тоже привыкли и живем новой жизнью", – признался кикбоксер.

На закрытии Евроигр Брыков стал знаменосцем сборной Украины: "Это для меня большая честь, потому что у меня темная кожа, и с детства были такие люди, которые не считали меня украинцем, но за такие заслуги, думаю, я больше украинец, чем некоторые".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что футзалистка сборной Украины сняла футболку, отмечая гол в финале Европейских игр.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!