Футзалистка сборной Украины сняла футболку, празднуя гол в финале Европейских игр. Фото

Футзалистка сборной Украины Анна Шульга стала настоящей героиней финального матча по пляжному футболу на Европейских играх-2023. В решающем матче против Испании 28-летняя защитница "Торребланки" забила гол, а также порадовала зрителей эффектным перфомансом.

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После успешного дальнего удара в ворота Испании, Анна к радости болельщиков сняла с себя футболку, похваставшись великолепным прессом.

В комментариях подписчики спортсменки не смогли пройти мимо яркой фотографии, завалив украинку восторженными комментариями.

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