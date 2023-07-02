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Футзалистка сборной Украины сняла футболку, празднуя гол в финале Европейских игр. Фото
Футзалистка сборной Украины Анна Шульга стала настоящей героиней финального матча по пляжному футболу на Европейских играх-2023. В решающем матче против Испании 28-летняя защитница "Торребланки" забила гол, а также порадовала зрителей эффектным перфомансом.
После успешного дальнего удара в ворота Испании, Анна к радости болельщиков сняла с себя футболку, похваставшись великолепным прессом.
В комментариях подписчики спортсменки не смогли пройти мимо яркой фотографии, завалив украинку восторженными комментариями.
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