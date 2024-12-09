'Украину там никто не ждет': Блохина рассказала, как остановили гимнасток РФ, можно ли их не пускать под флаги других стран и как нам получить влияние

Тренер сборной Украины по художественной гимнастике и вице-президент украинской гимнастической федерации Ирина Блохина рассказала об огромных изменениях в УФГ и амбициозных планах иметь своих представителей в международных структурах. Ведь только тогда у Украины будет голос и влияние. Также мы продолжаем бороться за отстранение гимнасток из стран-агрессоров и недопуск их к чемпионатам мира и Европы.

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В разговоре с OBOZ.UA Блохина рассказала, что украинская федерация ставит цель иметь максимальное количество лицензий на Олимпиаду-2028, однако самому тренеру теперь придется разрываться между гимнастическим залом с воспитанницами и спортивной дипломатией.

– Да, у меня сейчас новая миссия, которую возглавляет президент Федерации гимнастики Ирина Ивановна Дерюгина. И как мы видим, наша федерация была первой, начавшей эту миссию в спортивной дипломатии отстранить россиян от международной арены. И в нашем виде спорта, в нашей международной федерации мы были первые, которые остановили их, и россияне не попали на чемпионат Европы, не попали на чемпионат мира. И, таким образом, они не попали на Олимпийские игры.

Однако мы видели множество нейтральных атлетов. Но у меня вопрос: в чем нейтралитет? Для нас очень важно, чтобы этот нейтралитет подчеркивал две фразы. Первая – что они не поддерживают войну. А второе, что они вообще никак не связаны с этой войной. Две фразы, которые очень важны сегодня.

Но ни один спортсмен, позиционирующий себя нейтральным, не может это сказать. В чем же тогда их нейтралитет? Это очень важный и главный вопрос, который мы должны задавать сегодня в международных областях.

Вадим Маркович Гутцайт сказал очень важные и правильные слова, что в каждом виде спорта очень многое нужно работать. У нас сейчас очень много работы. Аде очень важно начать работать вообще по-другому. Очень важно иметь людей, которые не просто могут общаться по-английски, но делать это легко и присутствовать в международных структурах. Чтобы они были в техкомах, исполкомах, во всех структурах. Таким образом, мы сможем что-то изменить. Но нас там никто не ждет.

А над международными федерациями есть еще другие структуры, другие комитеты и т.д. И все заканчивается Международным олимпийским комитетом, а дальше – между странами. Это огромная политика сегодня, и это огромная спортивная дипломатия. В этом мы увидим нашу силу.

Надо, чтобы мы не только приехали, пообщались, вернулись в Украину и все. Нужно быть в этой сфере. Нужно быть частью этих структур, которые оказывают сегодня влияние на все эти решения. Это очень важный, мощный труд. Но это общий труд нас всех. Нам нужно объединиться, но нужно совсем по-другому работать. Мы просто не видим этого результата, на который мы все вместе надеемся.

Но у нас сейчас начинается новый олимпийский цикл. Наша цель – сделать полную реформу объединенной Украинская федерация гимнастики. Собирается очень сильная команда людей, перед которыми мы ставим цель и миссию. Во-первых, чтобы в следующем году мы не увидели на чемпионатах Европы и мира российских и белорусских спортсменов.

Второе – через два года будет конгресс Международной федерации гимнастики, и мы понимаем, что наша цель – быть там уже в другом статусе, иметь влияние, иметь синергию по всем вопросам. И уже начинать работать над конгрессом, который будет через четыре года.

Через три года у нас цель, чтобы наши спортсмены получили все лицензии, которые могут оказаться на Олимпийские игры-2028. Это значит, что это огромная работа сейчас создать для спортсменов все условия, чтобы они могли дать этот результат, работать так.

Но мир нас не понимает, когда мы говорим, как мы работаем, в каких условиях нам придется готовиться. И просто низкий поклон всем тренерам, всем работающим, всем детям, всем родителям. Это очень тяжело сегодня в любой сфере, в любом виде спорта.

И последняя наша цель, чтобы через четыре года наши кандидаты находились в руководящих структурах международной федерации. И это очень важно, потому что нас там никто не ждет, потому что все понимают. А у нас очень важные профессионалы. Нам нужно понимать, что мы воспитываем очень хороших специалистов, профессионалов в своих областях.

Это важно для любого вида спорта сегодня – воспитать. И чтобы эти люди сегодня могли общаться и не просто участвовать в международных мероприятиях, но быть в этих структурах. Понимаете? Оказывать влияние, иметь голос. Для нас сегодня очень важно, чтобы у Украины была эта возможность иметь голос. А голов всего всего – это, прежде всего, спортсмены.

– Но ведь у нас есть известные гимнасты и гимнастки – как в художественной, так и в спортивной. Например, Анна Бессонова живет в США и прекрасно владеет английским. Так же, как и Лилия Подкопаева.

– Во-первых, это нужно спросить у них. Мы общаемся со многими. У кого есть желание, а у кого нет. Мы общаемся и понимаем, что сегодня это очень важно. Но тоже нужно понимать, что те, кто сегодня оказывает влияние, должны быть частью федерации. Вы понимаете? Все, что они делают отдельно, это отдельно. И оно не влияет. Воздействие имеет структура.

И нам нужно сейчас усилить нашу структуру. Любая федерация, чтобы она имела это влияние, имела эту силу. В этом наша сила.

– Да, ведь у нас действительно очень хорошая школа в гимнастике.

– Да, невероятная. И все то, что мы видим сейчас в новостях, это тоже кто-то имеет влияние на все это. Никто не спрашивал, кому это на руку? Нашим врагам, во-первых, это на руку. Понимаете? Никто не спрашивает. Кто поддерживает это, кому это на пользу. Но для нас важно сделать так, чтобы мы были превыше всего этого. И это, прежде всего, моя цель.

– На Олимпиаде не выступали россиянки, но мы все видели гимнасток, вроде представительницы Германии Дарьи Варфоломеев, которая и выиграла "золото". А несколько лет назад выступала на соревнованиях в оккупированном Крыму.

– Да, но она родилась в Германии. Да, у нее, кажется, был или даже есть их паспорт, но она родилась в Германии. Она пыталась сначала уехать в Израиль, потому что в Германии на тот момент никто не мог ей помочь и никто не ожидал. Они попробовали и другие страны, но затем нашли и тренера, и все и осталась Германия.

И тоже это был скандал. Но зачем делать скандал, понимаете? Ну, во-первых, она сегодня представляет какой-нибудь флаг? германии. А Германия нам помогает? Да. Помогает ли Украине? Да. Понимаете? Мы не можем создавать такие политические ситуации вместо спортсменов. Мы не смотримся здесь хорошо.

– Ну мы вообще как-то боремся с тем, чтобы россияне не расползались по разным странам под другие флаги?

– Нет, это невозможно. Очень большая страна. Очень. А сколько семей и здесь, и там? Когда один из родителей из Украины? Сколько семей? Мы влияем на это? Сколько семей прямо сейчас разъединились? У скольких огромные проблемы. Сколько детей страдает, сколько детей не возвращаются? Сколько детей сейчас угоняют.

– Украинских?

– Да, украинских. А сколько педофилии в нашем виде спорта, сколько абьюза. И обо всем этом сегодня никто не хочет говорить. Но это оказывает огромное влияние на все. Сколько семей возвращается? А сколько семей, где, например, папа или мама из страны-агрессора, они тоже возвращаются сюда. Понимаете? Они выбирают Украину. Они все равно выбирают нас, нашу страну. Это важно.

Многие люди понимают, но многие люди не понимают нас. И как бы многое мы ни рассказывали обо всем, что с нами сейчас происходит, некоторые люди в мире все равно не понимают. Я всегда говорю: вот пока им не прилетит... К сожалению, это так. К сожалению... Они не поймут, что наша жизнь изменилась просто через минуту. От первого взрыва, который мы все услышали. И мы все почувствовали этот мороз по коже.

И с этого дня все сделали свой выбор. Кто-то уехал, кто-то – остался. Мы остались. И мы – несокрушимые. Мы находим это вдохновение, как бы тяжело ни было. Мы мотивируем. И мы понимаем, что сегодня самое важное – сохранить цель и мечту многих детей. Понимаете?

Ведь для кого мы это делаем? Это дети. Это их будущее. Какая она? Как мы это делаем для них? В каких условиях они будут тренироваться? Понимаете? У нас тяжело, что в спортивной, что в художественной гимнастике. У нас очень трудная федерация. Все дисциплины. Но мы видели, как Украину воспринимали на Олимпиаде в Париже. Да, мы не получили там медали. Но то, как на нас реагировал зал... Ох, это было круто. Аж муравьи по коже. А что дает наша федерация? Эмоции. Мы все в конце дня желаем испытать эти эмоции. И это столь важно сегодня.

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