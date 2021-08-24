Украинцы ушли с церемонии открытия Паралимпиады, чтобы не стоять рядом с русскими, – Губерниев

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Украина на Паралимпиаде

Российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что во время церемонии открытия летней Паралимпиады, делегация Украины ушла с мероприятия, чтобы не находится рядом с представителями команды Олимпийского комитета России (ОКР). По словам одиозного журналиста, такой "приказ" отдал руководитель Паралимпийского комитета Украины (ПКУ).

Дмитрий Губерниев

Губерниев признался, что информацию об этом случае ему передали российские спортсмены. По сведениям комментатора, глава ПКУ заявил, что якобы всем нужно отдыхать, поэтому надо покинуть торжественную часть.

Украинские паралимпийцы на параде атлетов в Токио.
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"Что вы делаете, безумцы! Вот такая у нас сложилась коллизия. Мне жалко спортсменов. Они ушли из церемонии, чтобы не стоять рядом с русскими", – посетовал Губерниев в эфире "Матч ТВ".

Паралимпийская сборная России

Позже Губерниев, ссылаясь на главу делегации ОКР Павла Рожкова, сказал, что не все выполнили "приказ" главы ПКУ и некоторые "остались досматривать церемонию на трибуне вместе с россиянами".

Украинцы выступит в 15 видах спорта на ПИ-2020.

Напомним, что Украина на Паралимпиаде-2020 в Токио будет представлена 143 атлетами. Украинцы будут соревноваться в 15 дисциплинах.

Церемония открытия Паралимпиады-2020.

На церемонии открытия флаг Украины несли пловцы Елизавета Мерешко и Виктор Смирнов.

Елизавета Мерешко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появились фото сборной Украины на параде открытия Паралимпиады-2020.

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