Украинской гимнастке стоя аплодировал Клинтон, а фанаты из США забрали кусок ковра: как изменилась Подкопаева в свои 45

15 августа 45 лет исполняется легендарной украинской гимнастке Лилии Подкопаевой. В 1996 году в Атланте дончанка стала двукратной олимпийской чемпионкой, покорив весь мир и президента США, но с соревнований всегда рвалась в родную Украину к маминой картошке.

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В день рождения великой спортсменки и патриотки Украины мы решили вспомнить событие, которое разделило жизнь Подкопаевой две части – до победы на Олимпийских играх-1996 в Атланте и после. А также рассказать, как сложилась ее жизнь после спортивного триумфа.

В детстве Лилия мечтала стать стюардессой, чтобы иметь возможность путешествовать по миру. Но смогла осуществить свои желания благодаря спортивной гимнастике. На тренировках, как позже вспоминала спортсменка, она трудилась не покладая рук и ног – шесть часов в день и шесть дней в неделю.

Естественно, в чем-то приходилось себя ограничивать, следить за весом. "Самое важное в борьбе с весом – не кушать! Это самое эффективное! Иногда перед соревнованиями приходилось и поголодать, и пойти попариться в сауну, и побегать, надев парочку костюмчиков…" – с улыбкой уже позже рассказывала спортсменка и признавалась, что вдали от дома ей больше всего хотелось жареную картошку с чесночком, которую готовила мама.

Но после того, как Лилия поставила себе цель выиграть Олимпиаду, уже ничего не могло ей помешать.

К чемпионату Европы 1996 года, который проходил за два месяца до Олимпийских игр Подкопаева готовилась после перелома ребер: "Победа имела для меня лично большое значение, ведь я хотела доказать самой себе, что нахожусь в форме после травмы". И выиграла в Бирмингеме три золотых медали и две бронзовых.

А перед Олимпиадой-1996 украинка была на соревнованиях в Израиле и во время экскурсии к Стене Плача написала записку, что хочет стать олимпийской чемпионкой.

"В Атланту я ехала в статусе абсолютной чемпионки Европы и мира, давление было сумасшедшее, ну об ответственности я вообще молчу. Нам очень хотелось, чтобы об Украине узнало как можно больше людей, чтобы об украинцах думали как о нации победителей", – позже признавалась segodnya.ua Лилия.

А во время Олимпийских игр в штат Джорджия украинка выступала блестяще, завоевав две золотые медали – в абсолютном первенстве и вольных упражнениях – и "серебро" на бревне, где всего 0,037 балла уступила победившей в этом виде программы американке Шэннон Миллер.

На той Олимпиаде Подкопаева исполняла элемент, который до сих пор не могут повторить – двойное сальто вперед с поворотом на 180 градусов. А ее постановка "Севильского цирюльника" заставила 50-тысячный зал взорваться овациями.

Спустя почти 20 лет после Атланты Подкопаева получила письмо от тренера из Лас-Вегаса, который написал: "Как можно использовать Вашу олимпийскую музыку? Потому что девочка – ваша поклонница. Мы ее ищем везде, но в такой обработке, как у вас, нигде не можем найти".

Как признавалась sport.ua Лилия, обработку к ее "Севильскому цирюльнику" специально делал Владимир Быстряков с ее хореографом Светланой Дубовой: "Там все было прописано: сильная музыка, когда делаешь акробатику. Где нужно постоять отдохнуть – более спокойная, нежная. Эта подготовка заняла несколько месяцев".

27 лет назад аплодировал украинки и президент США Билл Клинтон. А сразу после награждения Подкопаеву пригласили в комнату для аудиенций, где ее принимал Клинтон: "К сожалению, в то время я не знала английского языка и личной беседы получиться не могло. Он меня поздравил и пригласил принять участие в показательном туре по Америке".

В 17 лет после победы в многоборье на Играх в Атланте Лилии стоя аплодировал президент США и почти 50 тысяч зрителей, а в 18 чемпионка мира и Европы завязала со спортом из-за травм.

"Стоя на пьедестале‚ самое главное чувство, которое меня переполняло – гордость за Украину. Что в тот именно момент мы – первые, наш флаг выше всех! А потом – опустошение. Первое время я испытывала чувство, подобное депрессии. Ведь когда работаешь с пяти лет, а в 18 добиваешься самых высоких наград в мировом спорте, то после этого возникает ощущение, что все в твоей жизни неожиданно закончилось", – потом признавалась гимнастка.

"Я не знаю спортсменов, которые перевернули эту жизненную страницу безболезненно, без нервно-эмоциональных срывов. Прошло определенное время, прежде чем я начала перестраиваться и начала новую жизнь..." – добавляла Лилия, на мастер-классы которой за границей выстраивались очереди.

Но больше всего Лилия была популярна в США, где выступала с показательными программами, участвовала в фотосъемках, раздаче автографов, летом работала тренером в спортивных лагерях, также спортсменку приглашали частные клубы.

Через 20 лет после Олимпиады во время визита в Джорджии украинке презентовали футболку с логотипом Атланты. Человек хранил в течении двадцати лет: "Он сказал: "Я надеялся, что будет встреча с тобой". Этот мужчина работал волонтером в Атланте, он тренер по гимнастике. Когда закончилась Олимпиада, им разрешили взять какую-то вещицу на память".

Также у фанатов Подкопаевой сохранился большой кусок коврового покрытия, где огромными буквами написано "Атланта-1996": "У меня была встреча с детьми в гимнастическом зале, они расстелили этот ковер, просто как телевизионное интервью получилось, настолько неожиданно. Приятно, что столько лет люди хранили эти вещи, надеялись на встречу, готовились к этому".

Подкопаева очень болезненно восприняла оккупацию Донецкой области и войну в родном регионе. И ни раз подчеркивала, что Донецк был и будет частью Украины: "Когда я вижу флаги, но не желто-голубые – больно. Для меня Донецк был, есть и будет Украиной".

Лилия долгое время жила на две страны, но после того, как вышла в США замуж, осела в Америке. Хотя часто приезжала в Украину и до полномасштабного вторжения России, посещала бойцов ВСУ в военном госпитале.

После 24 февраля 2022 года Подкопаева активно призывала отстранить всех российских спортсменов от международных соревнований, участвовала в различных мероприятиях в поддержку Украины и людей, пострадавших от агрессии РФ, встречалась с украинскими военными.

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