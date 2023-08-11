Ездила в Россию к 'любовнице' Путина: как изменилась известная украинская гимнастка, ставшая в Австрии бизнес-леди

Впервые сразу два украинских флага на одном награждении на Олимпийских Играх подняли звезды художественной гимнастики Александра Тимошенко и Оксана Скалдина. Это произошло в Барселоне-1992. Тимошенко тогда стала олимпийской чемпионкой, а Скалдиной досталась "бронза". Вскоре Александра покинула Украину, занималась бизнесом в Австрии, но приезжала в Киев и на турниры к Дерюгиным. Однако в разгар войны приняла приглашение от Алины Кабаевой.

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Тимошенко до сих пор остается самой титулованная художественной гимнасткой Украины, имея не только золотую медаль ОИ-1992, но и "бронзу" Олимпиады в Сеуле-1988. При этом в секцию девочка из Богуслава Киевской области пришла случайно, чтобы поправить здоровье.

БОЛЕЗНЬ. Александра страдала детским ревматоидным артритом и профессор, которая лечила девочку, посоветовала родителям отдать ее на спорт, который будет укреплять ее иммунитет и задействует мелкую моторику, так как "должны были работать все косточки и мышцы". Фигурное катание отпало из-за холода, а для спортивной гимнастики Тимошенко была слишком высокой.

"С семи до восьми лет я сильно болела. И уже практически в восемь папа привел меня на художественную гимнастику в Октябрьский дворец. Меня посадили на скамеечку и тут как раз Альбина Дерюгина своим строгим голосом как начала что-то кричать гимнасткам. Я перепугалась до смерти. А потом пришла тренер Галина Ситникова и забрала меня к себе. Так я начала заниматься", – вспоминала для zn.ua Тимошенко.

Но прогресс Александры был таким стремительным, что вскоре Альбина Дерюгина таки забрала гимнастку к себе, а в 14 лет украинка выиграла чемпионат СССР среди юниоров, а затем завоевала полный комплекс медалей на Европейском первенстве, в том числе "золото" в упражнениях со скакалкой.

УГРОЗА БОЛГАРИИ. "Когда она впервые выступала на юниорском чемпионате Европы-1987, болгарам, которые тогда были нашими основными конкурентами, сказали: "Приготовьтесь слушать гимн СССР следующие 5 лет", – вспоминала Альбина Дерюгина.

"После завершения карьеры Ирины Дерюгиной и до появления Тимошенко и Скалдиной в гимнастики была так называемая эра "золотых девушек" из Болгарии. Мы пытались изучить все лучшее, что предлагала их школа, но старались представить свое видение. Именно поэтому пришел успех Александры. Выглядела она как болгарка: худая, черные кудрявые волосы, вытянутая. И ей удалось пробить брешь. Только украинская кровь помогла превзойти болгар", – добавила Дерюгина.

На чемпионате Европы-1988 в Хельсинки Тимошенко поделила звание абсолютной чемпионки с двумя болгарками, Колевой и Дунавской, а также завоевала три золотых медали в отдельных видах. Поэтому, невзирая на юность и небольшой опыт, у украинки были все шансы выиграть и золотую медаль Олимпиады в Сеуле-1988.

Однако досадная ошибка в музыке повлияла на Александру, которая замешкалась и выпустила булаву из руки в предварительном раунде квалификации в Корее. И хоть в финале она получила за все свои упражнения по 10 баллов, это подняло 16-летнюю Тимошенко только на третье место, обеспечив "бронзу" Игр.

"На чемпионате Европы в Хельсинки, который прошел за два месяца до Игр-1988, я выиграла практически все возможное "золото". Поэтому в Сеуле от меня ждали только победы. Но я ошиблась – уронила булавы. И чемпионкой стала Марина Лобач. Следующие четыре года я тренировалась с одной целью – отыграться. Понимала, что после Барселоны-1992, скорее всего, уйду из гимнастики", – признавалась позже Тимошенко.

Неприятный случай произошел с Александрой в 1989-м на чемпионате СССР: когда она делала сальто в упражнении с мячом, другая девушка выступала с лентой и зацепила ее палочкой, что привело к рассечению века. Врачи остановили кровь и, несмотря ни на что Тимошенко продолжила соревнований и стала чемпионкой. А через три года не оставила никому шансов на Олимпиаде в Испании.

ЮРИСТ В АВСТРИИ. 20-летняя Тимошенко после золотой медали Игр-1992, как и планировала, завершила карьеру. Чемпионке предложили пятилетний контракт тренера в Германии, и она согласилась. Однако затем перебралась к мужу в Австрию.

"Германия была хорошим стартом. Хорошие деньги для молодой девочки и абсолютно самостоятельная работа – мне доверили целый центр. Мои гимнастки выступали на мировом уровне, одна из них позже стала первым номером в Германии. После пяти лет такой работы мы с мужем решили заводить ребенка, и я переехала к нему в Австрию", – рассказывала Тимошенко.

В Вене Александра поняла, что одной только гимнастики ей мало. Поэтому пока дочка была маленькой, получила получила второе образование – юридическое, закончив местный университет. Тимошенко работала в Австрии в адвокатской конторе. Но после того, как в автокатастрофе погиб муж Александры, ей пришлось уйти в его бизнес, где юридическое образование очень пригодилось.

"Мне пришлось взять на себя часть его бизнеса, я должна была привести в порядок дела. В то же время я поняла, что мне это интересно, новые идеи, новые люди, было тяжело, но я справилась", – призналась гимнастка kp.ua.

Не забывала Тимошенко и о спорте, входя в комитет художественной гимнастики Австрии. Наведывалась в Украину к своему бывшему тренеру Альбине Дерюгиной, была послом чемпионата Европы в Киеве.

В РОССИИ. Но в декабре 2022 года, когда в Украине продолжалась кровавая война, устроенная Кремлем, прославленная украинская гимнастка неожиданно посетила в Сочи турнир "Небесная Грация". Его организовала Алина Кабаева, которую в СМИ давно окрестили любовницей Путина.

Поступок Тимошенко возмутил призера ОИ-2016 Анну Ризатдинову: "Александра – пример лично для меня, она – лицо украинской художественной гимнастики, в ее честь открыли звезду на аллее славы в Киеве. Я не понимаю, как наша олимпийская чемпионка может присутствовать как почетный гость на турнире в России, организуемом Алиной Кабаевой, пока российские солдаты убивают украинцев уже более полугода".

"В Украине, к сожалению, сейчас не проходят такие красивые мероприятия именно из-за России. Пока тренер Тимошенко Альбина Дерюгина в свои 90 лет находится в Киеве без света из-за российской агрессии, нельзя делать вид, что ничего не происходит, и появляться на "российских спортивных праздниках", – добавила Анна.

Тимошенко свой поступок никак не комментировала прессе. Хотя еще в январе 2020-го рассказывала, что до сих пор остается гражданкой Украины и является патриоткой своей страны.

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