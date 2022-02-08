Украинский фигурист на Олимпиаде опередил россиянина и резко ответил журналистке

Во вторник, 8 февраля, на Олимпийских играх в Пекине провели короткую программу в фигурном катании среди мужчин. На лед Capital Indoor Stadium вышли 29 фигуристов, и 24 из них прошли квалификацию и получили право продемонстрировать свой произвольный прокат. Единственный украинец на турнире Иван Шмуратко, вернувшись из самоизоляции, показал 22-й результат и 10 февраля выступит еще раз.

20-летний киевлянин, который ранее отказывался отвечать на вопросы на русском языке, опередил одного из трех представителей ОКР – Андрея Мозалева. Два других фигуриста из России, Евгений Семененко и Марк Кондратюк, оказались на седьмом и 15-м местах соответственно. Лидерство же захватил 22-летний американец Натан Чен.

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После выступления Шмуратко поговорил с прессой и довольно жестко ответил американской журналистке на вопрос о том, переживает ли он по поводу текущей обстановки в Украине. Об этом пишет SportBox. "Извините, либо вы будете задавать вопросы о фигурном катании, либо я пойду отдыхать", – поставил рамки общения украинец.

Напомним, парень не смог помочь сборной в командном турнире, поскольку у него обнаружили коронавирус и он несколько дней провел на карантине.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский фигурист на ОИ-2022 вынудил российских журналистов выучить мову и назвал их "хайпожорами".

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