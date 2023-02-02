Украинский бодибилдер-чемпион погиб на войне с российскими оккупантами

Победитель Кубка Украины по бодибилдингу и фитнесу (2021) в категории менс-физик Дмитрий Пидoпригора погиб, защищая Украину от полномасштабного вторжения российских оккупантов, сообщает ФББУ. 34-летний харьковчанин вместе с побратимами воевал в Белогоровке (Луганская область), когда 19 января попал под смертельный минометный обстрел.

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"В мирной жизни мы все знали Дмитрия Пидoпригору как положительного, жизнерадостного человека, хорошего семьянина, успешного спортсмена и тренера", – говорится в некрологе ФББУ.

У нашего героя осталась малолетняя дочь.

Пидопригора кроме успеха на Кубке страны, является многочисленным призером различных чемпионатов и турниров.

В 2021 году Дмитрий стать третьим на Всеукраинских отборочных соревнований по бодибилдингу на чемпионат мира IFBB. Также завоевал "бронзу" на чемпионатах Украины в 2021 и 2020 годах.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион Украины U20 по десятиборью (2019) Владимир Андрощук погиб 25 января под Бахмутом. 22-летний спортсмен в 2020-м представлял нашу страну на чемпионате Европы U-20, где стал шестым в современном пятиборье.

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