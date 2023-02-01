Чемпион Украины вместо Олимпиады в Париже погиб под Бахмутом в бою с российскими оккупантами

Чемпион Украины U20 по десятиборью (2019) Владимир Андрощук погиб 25 января под Бахумтом. 22-летний спортсмен в 2020-м представлял нашу страну на чемпионате Европы U-20, где стал шестым в современном пятиборье.

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Владимир родился в Сусловцах (село в Летичевском районе Хмельницкой области), но вскоре перебрался в Бровары, где окончил местный спортивный профессиональный колледж. У него в городе осталась мать и сестра.

На трагедию отреагировал американский историк, писатель и амбассадор платформы United24 Тимоти Снайдер.

"Андрощук не сможет представить свою страну на Олимпиаде-2024 во Франции, потому что его убили российские оккупанты. Зато МОК рассказывает, что атлетов из РФ ждут в Париже", – написал Снайдер в Twitter.

OBOZREVATEL выражает искреннее соболезнования родным погибшего героя и просит всех неравнодушных поддержать семью воина. Карточка сестры Людмилы: 5168745109120946.

Отметим, что про Андрощука в своем обращении к МОК упомянула и Элина Свитолина. Наша прославленная теннисистка призвала отказаться от идеи допуска спортсменов из России и Беларуси к Играм-2024.

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