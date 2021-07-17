Украинские волейболистки вышли в полуфинал престижного турнира

Украинские волейболистки Валентина Давидова и Диана Лунина пробились в полуфинал мирового волейбольного турнира "FIVB Beach Volleyball World Tour Rubavu". Наши соотечественницы имеют все шансы на победу в турнире.

Путевку в 1/2 финала спортсменки добыли в битве с другими представительницами нашей страны – сестрами Инной и Ириной Махно. Поединок завершился в трех партиях – 24:22, 20:22, 8:15.

Фото впечатляющей игры с турнира в Руанде на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал тележурналист Константин Стогний, чей проект "Чрезвычайные новости" выступил спонсором. Благодаря поддержке наши спортсменки могут достойно представлять Украину на мировом турнире.

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"Жестокая спортивная судьба распорядилась таким образом, что бороться пришлось Украине (Лунина/Давыдова) против Украины (Махно/Махно). И одна команда наших прекрасных девушек вынуждена сойти с дистанции", – с сожалением подытожил Константин Стогний.

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