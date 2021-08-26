Украинские богатыри установили мировой рекорд по перетягиванию легендарной "Мрии". Видео

Восемь украинских богатырей установили рекорд, сумев сдвинуть самый большой в мире самолет АН-225 "Мрия" на расстояние 4 метра 30 сантиметров за 1 минуту 13 секунд. Они посвятили это событие 30-летию независимости Украины.

Им удалось сделать это с первой попытки. Общий вес груза, который покорился стронгменам, составил 330 тонн (вес самолета (285 тонн), заполненного топливом).

Видео дня

Полный список атлетов , которые приняли участие в установлении рекорда на аэродроме "Антонов" в городе Гостомель Киевской области, выглядит следующим образом:

Александр Лашин, Мариуполь

Сергей Конюшок, Киев

Богдан Ксенчук, Кривой Рог

Денис Дубровский, Николаев

Владимир Рекша, Львов

Денис Бережник, Закарпатье, Хуст

Сергей Пономарев, Киев

Виталий Герасимов, Днепр

Стоит отметить, что одним из судей на этом мероприятии стал знаменитый украинский силач Василий Вирастюк. Он подбадривал соотечественников, не жалея голоса.

За день до того, как установить мировой рекорд, эти же 8 стронгменов сумели сдвинуть самолет лишь на 10 сантиметров. Им удалось сделать это лишь с седьмой попытки.

Для справки:

АН-225 "Мрия" – самый большой и мощный транспортный самолет в мире. Его первый полет состоялся 21 декабря 1988 года. В 2004 году Международная авиационная федерация (FAI) внесла судно в Книгу рекордов Гиннесса за 240 рекордов.

Как сообщал OBOZREVATEL, впечатляющую посадку самолета "Мрия" на аэродроме Гостомеля засняли на видео.