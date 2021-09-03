Украинская легкоатлетка с рекордом взяла "золото" Паралимпиады в Токио

Украинская легкоатлетка Зоя Овсий стала чемпионкой Игр в Токио, победив на соревнованиях по метанию булавы. Она установила паралимпийский рекорд с результатом 25,12 метра, значительно улучшив прежний показатель (22,81).

Наша соотечественница последней подошла к снаряду и с первой попытки обогнала всех соперниц. Второй на соревнованиях стала американка Кэсси Митчелл (24,18), а третьей – Елена Горлова, которая представляет Паралимпийский комитет России (ПКР).

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Отметим, что Овсий также принадлежит мировой рекорд в метании булавы – 25,23 метра. Она установила его в 2019 году на соревнованиях в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Это не единственная награда для украинки на Паралимпиаде-2020. Ранее она выиграла "бронзу" в метании диска.

Благодаря награде высшей пробы, которую выиграла Овсий, Украина закрепилась на пятом месте в медальном зачете. Спортсмены из нашей страны завоевали 24 "золота", 44 "серебра" и 26 "бронз".

Как сообщал OBOZREVATEL, в утренней сессии 3 сентября наши соотечественники взяли пять наград, в том числе две в легкой атлетике.