Українку через шахрайство позбавили титулу чемпіонки світу з шахів

Киянка Юлія Осьмак була позбавлена титулу чемпіонки світу зі швидких шахів серед студентів, після перемоги з результатом 4,5 в 5 партіях, який проходив в онлайн-режимі.

23-річну чемпіонку України-2017 дискваліфікували за підозру в порушенні правил чесної гри, йдеться в повідомленні chess24.com.

Осьмак було зараховано технічну поразку в кожному матчі, а її суперницям за ці зустрічі було нараховано по 0,5 очка, як за нічию. Переможницею було оголошено білоруську Юлію Антолак.

Міжнародна шахова федерація виступила з заявою по справі, щодо Осьмак:

"Рішення не було засноване виключно на алгоритмах виявлення шахрайства, але було прийнято комісією чесної гри (PFF) після ретельного вивчення, яке включало всі доступні докази. Рішення остаточне"

У українки не було можливості оскаржити вердикт. У звіті вказується, що на рішення не могла бути подана апеляції, так як це спочатку заборонено в регламенті турніру.

"Це був жахливий час для мене", – сказала Осьмак в інтерв'ю сhess.com, уточнивши, що вона не могла спати перші дві ночі після цього.

Оскільки в отриманому нею електронному листі згадується відсутність доказів обману, Осьмак вирішила написати членам PFF, але відповіді не отримала. Тільки два арбітра прислали відповідь, підтвердивши отримання її повідомлення.

Справа викликала багато відгуків в соціальних мережах, зокрема з боку декількох відомих шахістів. Ексчемпіон світу ФІДЕ гросмейстер Руслан Пономарьов не побачив в партіях Осьмак нічого підозрілого:

"Я бачив гри Юлії Осьмак на студентському онлайн чемпіонаті світу ФІДЕ і можу заявити на 110%, що я не знайшов жодних доказів читерства".

