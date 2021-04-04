Українку через шахрайство позбавили титулу чемпіонки світу з шахів

Киянка Юлія Осьмак була позбавлена титулу чемпіонки світу зі швидких шахів серед студентів, після перемоги з результатом 4,5 в 5 партіях, який проходив в онлайн-режимі.

23-річну чемпіонку України-2017 дискваліфікували за підозру в порушенні правил чесної гри, йдеться в повідомленні chess24.com.

Осьмак було зараховано технічну поразку в кожному матчі, а її суперницям за ці зустрічі було нараховано по 0,5 очка, як за нічию. Переможницею було оголошено білоруську Юлію Антолак.

Міжнародна шахова федерація виступила з заявою по справі, щодо Осьмак:

"Рішення не було засноване виключно на алгоритмах виявлення шахрайства, але було прийнято комісією чесної гри (PFF) після ретельного вивчення, яке включало всі доступні докази. Рішення остаточне"

У українки не було можливості оскаржити вердикт. У звіті вказується, що на рішення не могла бути подана апеляції, так як це спочатку заборонено в регламенті турніру.

"Це був жахливий час для мене", – сказала Осьмак в інтерв'ю сhess.com, уточнивши, що вона не могла спати перші дві ночі після цього.

Оскільки в отриманому нею електронному листі згадується відсутність доказів обману, Осьмак вирішила написати членам PFF, але відповіді не отримала. Тільки два арбітра прислали відповідь, підтвердивши отримання її повідомлення.

Справа викликала багато відгуків в соціальних мережах, зокрема з боку декількох відомих шахістів. Ексчемпіон світу ФІДЕ гросмейстер Руслан Пономарьов не побачив в партіях Осьмак нічого підозрілого:

"Я бачив гри Юлії Осьмак на студентському онлайн чемпіонаті світу ФІДЕ і можу заявити на 110%, що я не знайшов жодних доказів читерства".

I watched the games https://t.co/n9BrG0Y1PS of Iulija Osmak from the FIDE World Online Chess University Championship and can claim 110% that I did not find any evidence of cheating . #JusticeForOsmak #FairPlayMatters #WeAreOsmak - Ruslan Ponomariov ♔ (@Ponomariov) March 29, 2021

Осьмак припустила, що дискваліфікація могла бути пов'язана з тим, що в одній грі вона забула включити мікрофон впродовж декількох перших ходів. Ще одна деталь, яка могла викликати підозру, полягала в тому, що вона кілька разів відверталася від екрану під час гри. Осьмак погано бачить одним оком (16% нормального зору) і їй треба періодично давати відпочинок:

"У тих випадках, коли я нервую, я повинна не зосереджуватися на дошці, а спробувати дати відпочинок очам і подивитися в сторону"

У звіті комісії Fair-Play зазначено, що дискваліфікація грунтувалася на чотирьох пунктах

статистичні свідоцтва

свідоцтва інтернет-платформи

речові докази

думка експертів

При цьому самих доказів порушення правил чесної гри немає, а в звіті зазначено, що комісія не може безпосередньо звинуватити Осьмак в шахрайстві:

"Ні ФІДЕ, ні платформа, де проходив турнір, заявляють про те, що передбачувані порушення правил чесної гри не є доказом фактичного шахрайства або визнанням провини дискваліфікованого шахіста"

Пізніше Юлія випустила відео, в якому пояснила, яким чином вона вибирала свої ходи в цих п'яти партіях:

Як повідомляв OBOZREVATEL, одна з партій українського чемпіона світу з бліцу і швидких шахів Василя Іванчука стала прототипом для одного з фінальних епізодів міні-серіалу компанії Netflix "Хід королеви".