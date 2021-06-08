Украинка попала в скандал из-за восхождения на Эверест: СМИ сообщили подробности

Украинскую альпинистку Христину Мохнацкую уличили во лжи из-за восхождения на самую высокую вершину мира. Наша соотечественница заявила, что ей удалось взобраться на Эверест, однако очевидцы эти слова опровергли.

Как сообщает издание "Сегодня", в мае украинка, которая работает преподавательницей в Ивано-Франковском университете, в одном из интервью рассказала, что хочет осуществить свою давнюю мечту – покорить высшую точку мира без кислородной маски. Она нашла спонсоров и сумела собрать 114 тысяч долларов.

Якобы придя к своей цели, Мохнацкая опубликовала фото с вершины и начала принимать поздравления. Однако через несколько часов ее накрыло волной критики. Одни люди написали, что на самом деле он не дошла до самой верхней точки, а другие – стали находить на ее снимках следы фотошопа. Альпинисты, которые поднимались на Эверест в один день с Христиной, в своих видео заявляли, что до высшей точки она не дошла.

Видео дня

Столкнувшись с критикой, Мохнацкая все же признала, что остановилась за 10-15 метров до вершины, поскольку в этот момент ее гиду-шерпе неожиданно стало плохо. Коллега Христины Дмитрий Семеренко заявил, что своими словами украинка обесценивает достижения других альпинистов.

"Она, наверное, не осознает, что таким образом дискредитирует других альпинистов, она обесценивает их заслуги. 8700 высота и 8840, это 150 метров, это не по горизонтали, это по вертикали, и там идет достаточно резкая стена. В чем ее сложность, она в камнях, и тебе нужно лезть по веревке по камням в кошках", – поделился он своим мнением.

Изданию не удалось связаться с Мохнацкой, однако ее коллеги по университету рассказали, что после возвращения в Украину она планирует дать пресс-конференцию и ответить на вопросы о своем восхождении.

Как сообщал OBOZREVATEL, геодезисты Китая и Непала изменили высоту Эвереста.