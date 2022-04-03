Украинец завоевал титул самого сильного человека Европы и на награждении заговорил о войне. Видео

Украинский стронгмен Алексей Новиков завоевал титул сильнейшего человека Европы. Соревнования "Игры гигантов" состоялись в британском Лидсе.

26-летний киевлянин выиграл два из из пяти упражнений на турнире, набрав 52 балла. Это позволило ему занять итоговое первое место, опередив на 4 очка шотландца Люка Столтмена. Третьим стал представитель Грузии Константин Джанашиа.

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Еще один представитель нашей страны Павел Кордияка финишировал четвертым (37 пунктов).

Во время своего флеш-интервью, Алексей поблагодарил присутствующих за поддержку, а затем перешел на украинский язык.

"Цю перемогу я присвячую Україні. Ми переможемо. Ми найсильніші, запамятайте це. Ми будемо найквітучішою країною на планеті. Ми будем жити дуже гарно. Я вам це обіцяю. Я багато подорожую і знаю, что Україна - це дійсно найкраща країна. Не хочу ніде жити, крім України. Слава Україні!" – заявил стронгмен.

Во время награждения украинец заявил, что очень счастлив победить и обратился к залу с просьбой.

"Этот праздник прошел очень весело и здорово, но сейчас в Украине война. Пожалуйста, сделайте это для меня. Почтите минутой молчания всех погибших", - сказал Новиков.

Напомним, что Новиков пожертвовал на нужды армии призовые средства, полученные на соревнованиях в Америке. ​

​Как сообщал OBOZREVATEL, Алексей в 2020-м выиграл титул самого сильного человека мира, повторив рекорд исландца Йоуна Паудля Сигмарссона, который в 1984 году стал самым молодым победителем конкурса. Он также установил рекорд соревнования в тяге – 537,5 кг – и стал вторым украинцем, который становился победителем World Strongest Man. ​

​В прошлом году Новиков защитил свой титул. Всего украинский силач четыре раза становился самым сильным человеком Украины.