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Украинец стал самым сильным человеком Европы

Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Павел Кордиак

Украинский стронгмен Павел Кордияка победил на соревнованиях Europe's Strongest Man и завоевал титул сильнейшего человека Европы. Турнир состоялся в английском Лидсе.

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27-летний львовянин набрал 57,5 очков, на 4 пункта обойдя другого украинца Алексея Новикова. Имнено Новиков в прошлом году выиграл это соревнование. 

Украинец стал самым сильным человеком Европы

Всего в Europe's Strongest Man участвовало 13 атлетов, которые поочередно должны были пройти через пять испытаний.

Сперва спортсмены должны были поднять пяти бревен, которые увеличивались в весе, затем загрузить в корзину наковальню, мешок с песком и колесо, продвинув все это определенное расстояние, после шла становая тяга, "Колесо боли" и поднятие пяти каменных глыб.

Кордияка победил в первом, втором и четвертом испытаниях, чего хватило для победы. Новиков занял вторую строчку. Третьим стал латвиец Айварс Шмаукстели.

  1. Павел Кордияка (Украина) 57.5 очка
  2. Алексей Новиков (Украина) 53.5
  3. Айварс Шмаукстелис (Латвия) 51.5
Украинец стал самым сильным человеком Европы

После своего успеха Кордияка поблагодарил ВСУ и украинских болельщиков за поддержку. 

Украинец стал самым сильным человеком Европы

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