Украинец стал самым сильным человеком Европы
Украинский стронгмен Павел Кордияка победил на соревнованиях Europe's Strongest Man и завоевал титул сильнейшего человека Европы. Турнир состоялся в английском Лидсе.
27-летний львовянин набрал 57,5 очков, на 4 пункта обойдя другого украинца Алексея Новикова. Имнено Новиков в прошлом году выиграл это соревнование.
Всего в Europe's Strongest Man участвовало 13 атлетов, которые поочередно должны были пройти через пять испытаний.
Сперва спортсмены должны были поднять пяти бревен, которые увеличивались в весе, затем загрузить в корзину наковальню, мешок с песком и колесо, продвинув все это определенное расстояние, после шла становая тяга, "Колесо боли" и поднятие пяти каменных глыб.
Кордияка победил в первом, втором и четвертом испытаниях, чего хватило для победы. Новиков занял вторую строчку. Третьим стал латвиец Айварс Шмаукстели.
- Павел Кордияка (Украина) 57.5 очка
- Алексей Новиков (Украина) 53.5
- Айварс Шмаукстелис (Латвия) 51.5
После своего успеха Кордияка поблагодарил ВСУ и украинских болельщиков за поддержку.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!