Украина установила исторический рекорд по количеству золотых медалей на Дефлимпиаде

Украина впервые в своей истории смогла завоевать 29 золотых медалей на Дефлимпиадах. Международные спортивные соревнования среди людей с нарушением слуха, с 1 по 15 мая проходят в бразильском Кашиас-ду-Суле. Соревнования с 2021 года перенесли на 2022-й из-за пандемии коронавируса.

Предыдущий рекорд Украины по количеству золотых наград – 21 медаль. Это достижение украинцы повторяли в 2005, 2013 и 2017 годах.

За первые пять дней наши соотечественники завоевали 58 медалей. Кроме "золота" в активе украинских атлетов 13 наград из "серебра" и 16 из "бронзы".

Видео дня

Всего дефлимпийская сборная Украины на Играх-2021 представлена 170 украинскими спортсменами, которые принимают участие в 16 видах спорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина с историческими рекордами завершила Паралимпийские игры-2022, которые прошли в Пекине. "Желто-синяя" сборная впервые в своей истории завоевала 29 наград.

По общему числу медалей мы превзошли показатели Сочи-2014 и Турина-2006 (25). Кроме того Украина установила исторический рекорд по числу "золота" (11).