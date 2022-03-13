Украина с историческими рекордами завершила Паралимпийские игры-2022 в Пекине

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В столице Китая в воскресенье, 13 марта, завершились XIII Зимние Паралимпийские игры. Сборная Украины впервые в своей истории завоевала 29 наград.

По общему числу медалей мы превзошли показатели Сочи-2014 и Турина-2006 (25). Кроме того Украина установила исторический рекорд по числу "золота" (11). До этого лучшими Параиграми по наградам наивысшим пробам для нас были Турин-2006 и Пхенчхан-2018 (по 7).

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На Паралимпиаде-2022 в Пекине сборная Украины завоевала 11 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых медалей. В итоговом протоколе наши атлеты заняли второе место, уступив лишь Китаю.

Отметим, что в последний день Паралимпиады-2022 Украина смога завоевать "золото" в открытой эстафете 4х2,5 км.

Наши чемпионы: Григорий Волчинский, Дмитрий Суярко с гайдом Александром Никоновичем, Василий Кравчук и Анатолий Ковалевский с гайдом Александром Мукшиным.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Паралимпийская сборная Украины впервые в истории выиграла медальный зачет Паралимпиады в биатлоне.

До этого 16 лет подряд неофициальный медальный зачет в Парабиатлоне выигрывала Россия.

"Золото" на счету Александра Казика (класс B1 – поражение зрения), Виталия Лукьяненко (В3), Григория Вовчинского (LW8 – поражение нижних конечностей), Людмилы Ляшенко (LW8), Оксаны Шишковой (B2), Ирины Буй (LW8).

"Серебро" в активе Тараса Радя (LW12), Виталия Лукьяненко (В3), Григория Вовчинского (LW8), Анатолия Ковалевского (B2), Тараса Радя (LW12), Александра Казика (B1), Александры Кононовой (LW8), Оксаны Шишковой (B2) и Людмилы Ляшенко (LW8).

Бронзовые медали выбороли Григорий Вовчинский (LW8), Тараса Радя (LW12), Дмитрий Суярко (B2) и Людмила Ляшенко (LW8).