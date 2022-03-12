Украина впервые в истории выиграла медальный зачет Паралимпийских игр по биатлону

Паралимпийская сборная Украины по биатлону на Параиграх-2022 в Китае завоевала 22 медали, из которых восемь золотых, девять серебряных и пять бронзовых. Это позволило "желто-синей" команде впервые в истории выиграть медальный зачет Паралимпиады в этом виде спорта.

До этого 16 лет подряд неофициальный медальный зачет в Парабиатлоне выигрывала Россия.

"Золото" на счету Александра Казика (класс B1 – поражение зрения), Виталия Лукьяненко (В3), Григория Вовчинского (LW8 – поражение нижних конечностей), Людмилы Ляшенко (LW8), Оксаны Шишковой (B2), Ирины Буй (LW8).

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"Серебро" в активе Тараса Радя (LW12), Виталия Лукьяненко (В3), Григория Вовчинского (LW8), Анатолия Ковалевского (B2), Тараса Радя (LW12), Александра Казика (B1), Александры Кононовой (LW8), Оксаны Шишковой (B2) и Людмилы Ляшенко (LW8).

Бронзовые медали выбороли Григорий Вовчинский (LW8), Тараса Радя (LW12), Дмитрий Суярко (B2) и Людмила Ляшенко (LW8).

В общей сложности на счету украинской команды 25 наград (9-10-6).

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Паралимпийская сборная Украины завоевала 25 медалей на Играх в Пекине-2022 и установила национальный рекорд.

Наша команда уже на две награды превзошла результат 2006 и 2018 годов, когда "сине-желтые" выиграли 7 золотых медалей. Сейчас на счету украинцев уже 9.