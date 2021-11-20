Украина разбила сборную Россию на чемпионате Европы по шахматам

Мужская сборная Украины по шахматам со счетом 2,5:1,5 обыграла команду России в седьмом туре командного чемпионата Европы. Первенство среди лучших шахматных сборных стран континента в эти дни проходит в словенском курорте Терме-Чатеж.

Победу сборной Украины добыл Кирилл Шевченко. 19-летний воспитанник шахматной школы имени Александра Момота из Краматорска белыми фигурами обыграл россиянина Кирилла Алексеенко.

Еще три партии завершились вничью:

Владимир Онищук (черные фигуры) – Владислав Артемьев

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Андрей Волокитин (белые фигуры) – Александр Грищук

Юрий Кузубов (черные фигуры) – Даниил Дубов

В мужском турнире участвует 39 команд. Украина после 7-го тура вместе с Азербайджаном занимает первое место (по 11 очков). Второй, с отставанием в один балл, идет Россия.

Состав мужской сборной Украины: Антон Коробов, Андрей Волокитин, Юрий Кузубов, Кирилл Шевченко, Владимир Онищук.

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