Легенда шахмат подала в суд на создателей сериала "Ход королевы", потребовав миллионы долларов

80-летняя легенда шахмат Нона Гаприндашвили подала в суд на компанию Netflix, потребовав выплатить ей миллионы долларов, после того, как, по ее мнению, в сериале "Ход королевы" принизили ее достижения в этом виде спорта. Об этом сообщает авторитетное издание The New York Times.

Больше всего Гаприндашвили возмутило то, что в произведении сказали, что она никогда не играла против мужчин, несмотря на то, что на самом деле ей неоднократно безуспешно противостояли гроссмейстеры мужского пола. В иске написано, что неправдивая строчка из "Хода королевы" нанесла вред ее репутации, поскольку сериал в первый месяц после выхода посмотрели более 62 миллионов человек.

"Они пытались создать вымышленного персонажа, которая должна была стать первопроходцем в мире шахмат среди женщин, но на самом деле я сделала это раньше нее. Это было оскорбительно. В сериале перечеркнули всю мою жизнь, будто она не имеет никакого значения", – заявила Гаприндашвили.

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Если правота грузинской шахматистки будет доказана, то, кроме выплаты компенсации, в Netflix должны будут убрать из "Хода королевы" фразу о том, что она никогда не играла с мужчинами.

Отметим, что в 1962 году Гаприндашвили стала пятой в истории шахмат чемпионкой мира. Она удерживала этот титул до 1978-го. В том же году она стала первой в истории международным гроссмейстером среди мужчин.

Как сообщал OBOZREVATEL, партия украинского чемпиона мира Василия Иванчука попала в одну из финальных серий "Хода королевы".