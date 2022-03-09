Тренер сборной России пригрозила ядерным ударом японскому президенту FIG, отстранившего россиян

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Тренер сборной России по спортивной гимнастике Марина Ульянкина намекнула на ядерную бомбардировку, комментируя отстранение российских и белорусских спортсменов и официальных лиц, включая судей, от участия в любых соревнованиях Международной федерации гимнастики (FIG). Президентом FIG является Моринари Ватанабе – японский бизнесмен.

На странице Вконтакте под новостью про отстранение, 58-летняя Ульянкина напомнила о ядерных ударах по японским городах в 1945 году.

"Надо напомнить Ватанабе – Хиросиму и Нагасаки", – написала российская тренерша.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад в Японии по отдельным ультранационалистическим группировкам прокатились волнения на фоне полномасштабной агрессии России против Украины.

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Некоторые из граждан страны настроены на силовую операцию по возвращению незаконно оккупированных Россией южных Курильских островов.

8 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал их "исконными территориями" Японии. В последние годы в Токио избегали такой формулировки.

Министр иностранных дел Йосимаса Хаяси также восстановил прежнюю формулировку "незаконно оккупированные РФ территории".