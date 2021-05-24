Чемпион России по легкой атлетике умер на тренировке

Чемпион России по легкой атлетике среди юниоров до 20 лет (2017 год, Калуга) и до 23-х лет (2019 год, Санкт-Петербург) Григорий Маляренко умер на тренировке. Трагедия случилась в Омске на территории стадиона "Сибирский Нефтяник" во время забегов на 60 и 110 м с барьерами.

22-летний легкоатлет почувствовал себя плохо во время занятий, ему вызвали скорую помощь. Медики оперативно прибыли на стадион, но спасти спортсмена не смогли. Он скончался мгновенно.

"Являясь членом сборной области и страны, Григорий регулярно проходил медицинские обследования, имел допуск к тренировкам и соревнованиям", - цитирует "РГ" пресс-службу Минспорта Омской области.

Кроме победы в первенстве страны в активе Маляренко "серебро" Спартакиады учащихся России (2015 год, Саранск) в беге на 110 метров с барьерами.

В эти дни в Омске стоит 30-градусная жара. Однако по сообщению очевидцев в манеже соблюдался комфортный температурный режим, во время тренировочного процесса на стадионе также работал врач.

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