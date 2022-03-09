'Так мы жили в СССР': телеканалы Eurosport больше не транслируют в РФ, а россияне заговорили про 'железный занавес'

Телеканалы Eurosport уходят из России после вторжения в Украину. Сначала об этом сообщил комментатор снукера Вадим Синицын. А затем отключение РФ подтвердила и американская компания Discovery, которая владеет сетью спортивных каналов.

Сообщается, что всего будет отключено примерно 15 каналов, включая Discovery Channel, Animal Planet и TLC. Сотрудникам сообщили об этом сегодня, 9 марта.

"Discovery приняла решение приостановить вещание своих каналов и сервисов в России из-за войны с Украиной. Около 15 каналов, работающих через "Медиа Альянс" – совместное предприятие с российской Национальной медиагруппой, – со среды прекратят свое вещание", –говорится в заявлении компании на ресурсе Variety.

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А комментатор Вадим Синицын, сотрудничающий с Eurosport, сообщил, что другие страны бывшего СНГ не пострадают от санкций, наложенных на РФ.

"Пришла информация о том, что с 19:30 мск наш канал на Россию вещать перестанет. Будем работать на другие страны русскоязычного пространства", – написал Синицын в своем Twitter.

"Железный занавес, однако. Так мы жили в СССР. Всего 1 канал был, Первый", – отреагировал поклонник "Евроспорта".

"Блин, одна отдушина была Eurosport – альтернатива дебильного "Матч ТВ". Как же так?", – расстроился другой россиянин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Швеции раскритиковали ФИФА после решения исключить Россию из отбора на ЧМ-2022.

А украинский тренер Сергей Ребров собирается защищать страну и родителей, которые остались в Киеве. Наставник сейчас работает с клубом из ОАЭ, но не может думать о футболе и очень ждет окончания сезона.