Спортсмены фармкомпании 'Здоровье' стали чемпионами Украины по вольной борьбе

22-23 января в киевском Дворце спорта состоялся Чемпионат Украины по вольной борьбе. Сотрудники фармацевтической компании "Здоровье" Мухаммед Алиев, Магомед Закариев и Илона Прокопенюк завоевали золотые медали, Камиль Керимов – серебряную. Тем самым спортсмены получили путевки на чемпионат Европы.

В этом году Чемпионат Украины по вольной борьбе впервые состоялся на главной спортивной арене страны – Дворце спорта в Киеве. 22-23 января около 200 спортсменов из 24 областей соревновались за право выступить на чемпионате Европы среди взрослых и чемпионате Европы U23.

Золотую медаль в весовой категории до 86 кг завоевал сотрудник фармкомпании "Здоровье" Мухаммед Алиев. Говорит, национальные соревнования всегда сложны, ведь все соперники сильны. В этот раз их было четверо. Труднее всего бороться со спортсменами, которые уже успели стать товарищами. Но победа для чемпиона – приоритет.

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"Ради этого я и тренируюсь. Чем больше побед за плечами, тем лучше следующий бой. Победа для меня очень важна, и я всегда упорно работаю для этого", – говорит Мухаммед Алиев.

Победителем в весовой категории до 92 кг стал сотрудник "Здоровья" – Магомед Закариев. У него было три победных поединка. Накануне Чемпионата Украины спортсмен тренировался вдвое больше обычного. Постоянная работа над собой и помощь меценатов помогают Магомеду Закариеву покорять новые вершины.

"Тренируюсь, чтобы побеждать. Профессиональный спорт — сложное и затратное дело. Нас очень поддерживает фармкомпания "Здоровье": помогает финансово и экипировкой. Глава наблюдательного совета компании Александр Доровской всегда идет навстречу. Очень рад, что имею такую поддержку", – говорит чемпион.

Чемпионкой среди женщин до 62 кг стала мастер спорта международного класса Илона Прокопенюк, которую тоже поддерживает Здоровье. Борец не уступила ни одному из четырех соперников. Сейчас готовится к международному турниру в Турции и чемпионату Европы. Решительно настроена на победу.

"Для меня важно каждый раз доказывать, что самая лучшая в своем деле. Поэтому каждая победа – весома. Для этого много тренируюсь. Сейчас я в отличной форме и уверенно шла к своей цели. Поэтому эта победа не стала неожиданной", – рассказывает Илона Прокопенюк.

Сотрудник фармкомпании "Здоровье" Камиль Керимов стал вторым в весовой категории до 57 кг. У спортсмена было 11 соперников. Серебряный призер завоевал путевку на чемпионат Европы U23 (до 23 лет).

"Конечно, на соревнование я ехал, чтобы победить. В финале было особенно сложно. Мне чуть-чуть не повезло: была несколько неоднозначная схватка. Но участие в соревнованиях такого уровня – это уже победа. Благодарен тем, кто верил в меня, особенно фармкомпания "Здоровье". Когда чувствуешь такую поддержку, хочется выкладываться по полной", – отмечает Камиль Керимов.

Фармацевтическая компания "Здоровье" поддерживает молодых и успешных спортсменов: премирует за призовые места в турнирах, обеспечивает экипировку и необходимые витамины. Глава наблюдательного совета компании Александр Доровской уверен: инвестиции в спорт и здоровый образ жизни должны быть первоочередными для социально ответственного бизнеса.

"Название нашей компании уже свидетельствует о том, что мы за здоровый образ жизни. Стараемся всегда помогать нашим сотрудникам, отправляем их на сборы. Вкладываем в развитие украинского спорта не только деньги, но и душу. Желаю молодым спортсменам верить в себя, бороться за победу и радовать своих зрителей и тренеров. Главное – упорно работать. И тогда успех обязательно будет!" – убежден Александр Доровской.