Sport Talk Club: чем заняться спортсменам после завершения карьеры

Легендарный игрок "Шахтера" Дарио Срна, известный баскетболист Станислав Медведенко и эксперт Оливье Ярош на встрече Sport Talk Club обсудили, как спортсменам устроить свою жизнь после завершения карьеры.

Во время мероприятия, которое прошло в рамках образовательной платформы Parimatch Education, спикеры рассказали о том, когда спортсменам нужно начинать осваивать вторую профессию и почему многие этого не делают.

Обсуждение темы, которая должна быть интересной, в первую очередь, спортсменам, собрало большую аудиторию в YouTube. В ходе беседы зрители задали множество вопросов, они интересовались, когда именно спортсменам нужно задумываться о том, чем они займутся после окончания карьеры и какие ошибки при этом важно не допустить.

Гости Sport Talk Club представили интересные кейсы и поделились своими советами нынешним спортсменам и, возможно, будущим бизнесменам, тренерам, менеджерам. Важней всего для них сейчас – инвестировать свое время в обучение. И важно сделать это именно до завершения карьеры, иначе затем можно потерять несколько лет.

Один из самых интересных вопросов касался того, у кого же больше шансов получить работу в клубе или федерации. Бывшему спортсмену или человеку, который специально учился на менеджера. Тут мнения несколько разделились. В основном спикеры сошлись на том, что у спортсмена в этом плане возможностей больше, но многих может остановить зарплата, которая гораздо-гораздо ниже, чем была у них во время карьеры.

Дарио Срна, директор по футболу ФК "Шахтер": "Карьера футболиста – это просто сказка. Они приезжают на тренировку и после нее едут домой. А вот рабочий день тренера никогда не заканчивается. Это очень сложная профессия и нужно много учиться. Делать это нужно до завершения карьеры, иначе потом можно потерять очень много времени. У некоторых игроков, например, даже депрессия начинается. У меня ее, правда, не было, я после окончания карьеры сразу включился в работу в "Шахтере". Хотя, очень жалею, что мало читал. Было много матчей, плотный график. А вот сейчас читаю больше. И, хочу сказать всем молодым ребятам, что у них гораздо больше возможностей, чем было у меня. Все есть в интернете и легче заниматься своим обучением".

Станислав Медведенко, двукратный чемпион NBA в составе Los-Angeles Lakers: "Многое зависит от тренеров, именно они должны объяснять игрокам, что нужно учиться. В США, например, из-за неуспеваемости могут не допустить к тренировкам. Дарио все правильно сказал, можно учиться онлайн. Еще я бы порекомендовал активно вести соцсети, нанять для этого специалиста или, в крайнем случае, поручить жене. И не нужно заниматься бизнесом во время карьеры, это отвлекает. Лучше, скопить денег, финансовая подушка вам понадобится".

Оливье Ярош, член центра знаний Стокгольмской Бизнес Школы: "Футбольный мир, на самом деле, мало использует экс-игроков и тут дело чаще всего в отсутствии образования. Спортивные карьеры короткие, но на момент завершения выступлений – человек еще достаточно молодой, ему около 35 лет. Он может учиться и получать второе образование. Люди, которые с самого начала пошли получать образование и потом начинают карьеру, им около 25. Да, в чем-то они профессиональней бывших спортсменов, но у тех за плечами бесценный опыт, они знают кухню изнутри".

Вадим Мисюра, представитель Parimatch: "Каждая встреча Sport Talk Club затрагивает важные и острые темы спорта и вместе мы становимся круче. Спортивный продукт в Украине требует особого внимания, и мы стараемся сделать так, чтобы он стал качественней. Это зависит от того, как работает менеджмент. В 2021 году спорт столкнется с новыми вызовами. Нас ждет возвращение крупнейших спортивных соревнований, среди которых чемпионат Европы по футболу, чемпионат Европы по бадминтону, который пройдет в апреле в Украине, Олимпиада в Токио и многие другие. И тут на первый план выходит менеджмент и его профессионализм. И именно для таких людей и создан наш проект".

Отметим, что следующая встреча Sport Talk Club запланирована на апрель.