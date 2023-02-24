Спасая раненых побратимов, под танковым огнем погиб полтавский гиревик и любящей отец 3-летнего мальчика

Мастер гиревого спорта Виктор Котелевец пошел защищать украинскую землю 3 декабря 2022 года ради своей семьи и, особенно, маленького сына. А уже через два месяца его сердце перестало биться на Донбассе, после танкового обстрела российских оккупантов.

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28-летний Виктор был родом из Полтавы, до войны занимался спортом, становился призером всеукраинских соревнований по гиревому спорту. Также развивал свой небольшой бизнес. Но в декабре решил усилить украинскую армию.

"Он пошел добровольцем. В Полтаве был предпринимателем. Решил, что нужно пойти защищать нашу землю, потому что у него маленький, 3-летний сын, и жена", – рассказала suspilne.media знакомая Котелевца Оксана Гальченко.

В ВСУ Виктор служил в 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде десантно-штурмовых войск в должности механика-водителя гранатометного отделения взвода огневой поддержки.

6 февраля позицию спортсмена в одной из горячих точек Луганской области начал расстреливать танк. Версии знакомых и близких Виктора далее немножко разняться. Одни говорят, что он пытался затянуть к себе в окоп двух раненых ребят и не успел вовремя спрятаться.

Другие источники утверждают, что Котелевец успел эвакуировать с поля боя двух раненых побратимов и только потом вернулся на позицию, где и погиб. Но как бы там не было, все сходятся на том, что Виктор героически спасал жизни своих побратимов, но не успел укрыться во время очередного выстрела вражеского танка.

"Узнал, что умер мой воспитанник – Виктор Котелевец. Неимоверная грусть и боль разрывают душу... Витя выиграл для меня первую награду в качестве тренера и первый выполнил стандарт KМСУ по гиревому спорту. По словам его побратимов, он умер попав под обстрел танков. У Вити остался маленький сын Максим и жена. Витя, с тобой умерла частичка моей души, которую я в тебя вложил", – отреагировал на смерть ученика его тренер Николай Ткаченко.

"Оптимист спас меня с Веталем, а затем ушел от нас. Брат, ты всегда будешь в моих мыслях и сердце, ты – настоящий герой", – отозвался один из побратимов спортсмена – Сергей.

"Невыразимая грусть. Я помню Витю усердным и настойчивым учеником. Вечная тебе слава, наш дорогой защитник. Низкий поклон матери за воспитания героя", – отреагировала на гибель полтавчанина Зоя Прокуп-Дика.

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