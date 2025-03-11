Скандал в спортивной гимнастике. В России пожаловались на 'унижение и оскорбление сильных, красивых и справедливых русских'

Российская олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике Виктория Листунова заявила, что Международная федерация гимнастики (FIG) отказала ей в нейтральном статусе. По словам спортсменки, причиной стало опубликованное ранее поздравление с 9 мая.

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В России на этот счет разразился скандал, а заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась в привычной хамской манере.

"Уже не знают, как нас унизить и оскорбить – русских, сильных, красивых и справедливых людей. Придется этой девочке потерпеть. Характер у нее, наверное, чемпионский. Потом, когда выйдет на старт другого международного соревнования, чтобы она всех разнесла! Чтобы выступила так, чтобы всем стало плохо!" – заявила Тарасова в интервью "Матч ТВ".

Однако в сети многие поставили под сомнение слова Листуновой. Болельщики напомнили, что гимнастка участвовала в митинге в 2022 году, где поддерживала вторжение России в Украину, а на ее одежде была буква Z – символ российской агрессии. Именно это могло стать реальной причиной отказа.

"Ой, врать-то, из-за открытки. Листунова в марте 2022 участвовала в митинге "Za мир без нацизма", причем с Z на груди, когда в требованиях FIG четко написано про запрет этого символа", – написала пользователь Arita1.

Другие комментаторы упрекнули не только спортсменку, но и Тарасову: "Чтобы выступила так, чтобы всем стало плохо – вот весь посыл нашего спорта! Разорвать, порвать, уничтожить, унизить соперников в битве! Это точно спорт?" – задался вопросом пользователь Аркус.

Несмотря на громкие заявления, Листунова остается отстраненной от соревнований под эгидой FIG.

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