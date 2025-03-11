Российской олимпийской чемпионке прилетела карма за "колорадку" на открытке
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова не смогла получить нейтральный статус, который дает право выступать на международных турнирах. Причиной стала ее поздравительная открытка с георгиевской "колорадской" лентой, размещенная в соцсетях.
Листунова подтвердила в интервью "Матч ТВ", что причиной отказа действительно стала опубликованная ею открытка.
"Нашли выставленные в интернете открытки, где она поздравляет страну с Днем Победы, а на этих открытках георгиевская лента. Из-за этого не дают нейтральный статус. Федерация собирается бороться", — сообщила ее тренер Ольга Петровичева в комментарии ТАСС.
Листунова, которой сейчас 19 лет, завоевала "золото" Олимпиады-2021 в командном многоборье. Также она является чемпионкой Европы-2021 в личном многоборье и трехкратной чемпионкой мира среди юниоров. В феврале 2024 года спортсменка получила серьезную травму — разрыв ахиллова сухожилия — и перенесла операцию.
Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Позже FIG разрешила их участие в турнирах с 1 января 2024 года, но только в нейтральном статусе, без флага и гимна. Однако Европейский гимнастический союз по-прежнему не допускает россиян.
Изначально российские гимнасты отказались выступать в нейтральном статусе, но позже Федерация гимнастики России начала процесс получения допусков. На данный момент нейтральный статус FIG одобрила олимпийской чемпионке Ангелине Мельниковой и еще 11 российским гимнастам, а также десяти тренерам, специалистам и судьям.
Листунова не раз высказывала поддержку российским властям. В частности, она присутствовала на пропагандистском митинге-концерте "Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента!" в московских "Лужниках". В этом же мероприятии участвовали лыжник Александр Большунов, пловец Евгений Рылов, гимнастки Дина и Арина Аверины, а также фигуристы Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
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