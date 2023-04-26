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Силач из Черновцов погиб, защищая Украину от российских оккупантов

Максим Иншаков
Другие виды спорта
1 минута
29,0 т.
Силач из Черновцов погиб, защищая Украину от российских оккупантов

Кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу, многократный участник чемпионатов Черновцов и Черновицкой области, призер чемпионатов области Александр Лизин погиб на войне с российскими оккупантами. Украинский силач в звании сержанта служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

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Как сообщается в Facebook Министерства молодежи и спорта Украины, за личные мужество и героизм, весомый вклад в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины награжден медалью "Во славу Черновцов" (посмертно).

Похоронен герой на Аллее славы Центрального кладбища Черновцов.

Силач из Черновцов погиб, защищая Украину от российских оккупантов

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 февраля этого года жертвой российских оккупантов в Мариуполе стал 40-летний тренер и кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу Артур Коновка.

Силач из Черновцов погиб, защищая Украину от российских оккупантов

Ранее в боях за Родину погиб мастер спорта по пауэрлифтингу и рекордсмен Украины Ярослав Хибовский. Ушедший служить на военную службу по контракту, Ярослав был главным сержантом 2-го механизированного взвода механизированной роты.

Силач из Черновцов погиб, защищая Украину от российских оккупантов

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