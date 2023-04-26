Силач из Черновцов погиб, защищая Украину от российских оккупантов

Кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу, многократный участник чемпионатов Черновцов и Черновицкой области, призер чемпионатов области Александр Лизин погиб на войне с российскими оккупантами. Украинский силач в звании сержанта служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

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Как сообщается в Facebook Министерства молодежи и спорта Украины, за личные мужество и героизм, весомый вклад в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины награжден медалью "Во славу Черновцов" (посмертно).

Похоронен герой на Аллее славы Центрального кладбища Черновцов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 февраля этого года жертвой российских оккупантов в Мариуполе стал 40-летний тренер и кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу Артур Коновка.

Ранее в боях за Родину погиб мастер спорта по пауэрлифтингу и рекордсмен Украины Ярослав Хибовский. Ушедший служить на военную службу по контракту, Ярослав был главным сержантом 2-го механизированного взвода механизированной роты.

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