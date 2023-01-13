Контузило, но вернулся в строй: украинский чемпион по ММА из легендарной бригады погиб в боях с оккупантами

13 января в Каменец-Подольском попрощались с чемпионом по смешанным единоборствам и тренером Константином Агаповым. Титулованный спортсмен и тренер погиб в боях с оккупантами на Донбассе.

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В свои 35 лет Агапов был известным бойцом спортсменом, мастером спорта по боевому самбо, в 2019 году завоевал титул интернационального чемпиона одного из промоушенов MMA.

Также Константин окончил Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко. Когда не выступал сам, то работал тренером по смешанным единоборствам в спортивных клубах родного города – "Гунах" и Archangel, воспитывал будущих чемпионов.

"Проклятая война унесла жизнь моего брата, Константина Агапова... Он был известным в городе и далеко за пределами Украины человеком – интернациональный чемпион по смешанным единоборствам ММА, тренером", – отреагировал на гибель Константина в своем Facebook мэр Каменец-Подольского Михаил Поситко.

По словам Поситко, Константин с первых дней полномасштабной войны с Россией пошел туда, где считал будет нужным больше всего. Служил в легендарной 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде десантно-штурмовых войск ВСУ. На фронте неоднократно получал контузии, но восстанавливался и все равно возвращался в строй.

Агапов вместе с побратимами освобождал от оккупантов Харьковскую область. В начале декабря главнокомандующий ВСУ рассказал на официальной странице в Facebook, что частью Харьковского контрнаступления стал рейд в тыл врага, совершенный силами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ. И это стало неприятным сюрпризом для россиян.

"Эта война уносит жизни многих хороших людей, которые занимались сами и обучали детей, как быть самостоятельными, мужественными, выносливыми, умеющими постоять за себя. Таким был Агапов Константин. Тренер с большой буквы, хороший наставник и верный друг, который никогда никого не оставит в беде", – отреагировал мастер по грепплингу Дмитрий Павлюк.

Дмитрий до сих пор не может поверить, что Константин погиб: "Пишу этот пост и вспоминаю, как Костя с командой неоднократно приезжали к нам на чемпионаты области по фри-Файту, MMA, греплингу, он всегда заботился о своих воспитанников, всегда их поддерживал".

"Он погиб за нас, за нашу страну. К сожалению, нам никогда его не вернуть, но он навсегда останется в наших воспоминаниях веселым, мужественным, заботливым тренером, верным другом, любящим папой и мужем. У Кости осталось двое детей. Он был и будет настоящим примером для будущих поколений", – подытожил спортсмен.

Агапов был заботливым отцом для своих двоих детей. Но очень тепло относился и к деткам, которых тренировал.

"Такой молодой и сильный духом. Человек, который воспитывал в детях лучшее – мудрость и человечность", – написала мама одного из учеников Константина Наталья.

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