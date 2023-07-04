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"Шоб он сд..." Путин стал посмешищем после онлайн-саммита ШОС, пригласив сборные на Международный фестиваль университетского спорта

Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
2,1 т.
'Шоб он сд...' Путин стал посмешищем после онлайн-саммита ШОС, пригласив сборные на Международный фестиваль университетского спорта

Президент России Владимир Путин пригласил на Международный фестиваль университетского спорта в Екатеринбург сборные Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В нее входят Индия, Казахстан, Иран, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

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Соревнование состоится в Екатеринбурге с 7 по 19 августа вместо отмененной Универсиады-2023.

"Приглашаю сборные команды из всех ваших стран в российский город Екатеринбург, где в августе пройдет Международный фестиваль университетского спорта с участием атлетов из государств ШОС а также БРИКС и СНГ", – сказал Владимир Путин, выступая на онлайн-саммите ШОС.

"Шоб он сд..." Путин стал посмешищем после онлайн-саммита ШОС, пригласив сборные на Международный фестиваль университетского спорта

Российские болельщики высмеяли послание своего лидера, совсем по другому расшифровывая аббревиатуру ШОС.

"Люблю аббревиатуру ШОС. Шоб... Он... Сссссд...." – говорится в самом заплюсованном комментарии.

"Шоб он сд..." Путин стал посмешищем после онлайн-саммита ШОС, пригласив сборные на Международный фестиваль университетского спорта
"Шоб он сд..." Путин стал посмешищем после онлайн-саммита ШОС, пригласив сборные на Международный фестиваль университетского спорта

Юзеры из РФ не понимают действий Путина.

"Приглашения, поручения...бриксы, шосы... борьба за многополярный мир. собственной страной заняться некогда...", "Карты 17 века, борьба с неоколонизмом, родителями 1 и родителями 2, исторические экскурсы, каждое заявление "Историческое" которое перевернет СУДЬБУ СТРАНЫ!! Так что у нашего Солнцеясного работы хватает!" – стебутся пользователи.

"Шоб он сд..." Путин стал посмешищем после онлайн-саммита ШОС, пригласив сборные на Международный фестиваль университетского спорта
"Шоб он сд..." Путин стал посмешищем после онлайн-саммита ШОС, пригласив сборные на Международный фестиваль университетского спорта
"Шоб он сд..." Путин стал посмешищем после онлайн-саммита ШОС, пригласив сборные на Международный фестиваль университетского спорта

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