Президент России Владимир Путин пригласил на Международный фестиваль университетского спорта в Екатеринбург сборные Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В нее входят Индия, Казахстан, Иран, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

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Соревнование состоится в Екатеринбурге с 7 по 19 августа вместо отмененной Универсиады-2023.

"Приглашаю сборные команды из всех ваших стран в российский город Екатеринбург, где в августе пройдет Международный фестиваль университетского спорта с участием атлетов из государств ШОС а также БРИКС и СНГ", – сказал Владимир Путин, выступая на онлайн-саммите ШОС.

Российские болельщики высмеяли послание своего лидера, совсем по другому расшифровывая аббревиатуру ШОС.

"Люблю аббревиатуру ШОС. Шоб... Он... Сссссд...." – говорится в самом заплюсованном комментарии.

Юзеры из РФ не понимают действий Путина.

"Приглашения, поручения...бриксы, шосы... борьба за многополярный мир. собственной страной заняться некогда...", "Карты 17 века, борьба с неоколонизмом, родителями 1 и родителями 2, исторические экскурсы, каждое заявление "Историческое" которое перевернет СУДЬБУ СТРАНЫ!! Так что у нашего Солнцеясного работы хватает!" – стебутся пользователи.

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