Шестой случай за 25 лет. Борец сумо победил редчайшим приемом. Видео собрало миллионы просмотров в сети

Поединок японских сумоистов Уры и Такаясу, который состоялся еще в январе 2025 года, весной 2026-го вновь стал вирусным в соцсетях. Видео редчайшего приема собрало миллионы просмотров и снова привлекло внимание к одному из самых необычных эпизодов современного сумо.

Схватка прошла на январском турнире 2025 года в высшем дивизионе макуути (это главный, элитный уровень профессионального сумо, где выступают сильнейшие борцы). Ура победил бывшего одзэки Такаясу с помощью техники цутаэдзори (редкий бросок, когда борец подныривает под руку соперника и использует его силу, чтобы опрокинуть вперед).

Этот прием считается почти исчезнувшим. На момент поединка цутаэдзори фиксировался всего шестой раз за последние 25 лет в макуути. По статистике, такой прием составляет около 0,02% всех победных техник кимаритэ (официальные способы, которыми фиксируется победа в сумо: броски, толчки, вытеснения и другие завершения схватки).

Во время атаки Такаясу Ура использовал инерцию соперника, чтобы перевернуть более тяжелого оппонента через себя. Оба борца фактически упали одновременно, однако победа была присуждена именно Уре.

Ура давно известен в Японии своим нестандартным стилем и любовью к редким техникам. Болельщики прозвали его "Розовым Фениксом" и "Пинки" из-за розового маваси (традиционная набедренная повязка сумоиста) и способности выходить из сложных ситуаций на дохё (круглая площадка, на которой проходит бой в сумо).

Особое внимание вызвал и контраст габаритов. Ура заметно уступает Такаясу в весе и силе, однако сумел использовать мощь соперника против него самого. Именно это сделало эпизод одним из самых обсуждаемых в современном сумо.

