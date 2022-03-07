Семью гимнастки Ризатдиновой пытаются разрушить: слезы детей не останавливают его

Призер Олимпийских игр по художественной гимнастике украинка Анна Ризатдинова призналась, что чувствует во время войны с Россией. А также крымчанка написала, кто разрушает ее семью.

На своей страничке в Instagram Ризатдинова рассказала, что до вторжения РФ жила не идеальной, но счастливой жизнью. И она не хочет, чтобы ее спасали.

"Знаете, что я чувствую сейчас? У меня есть четкое ощущение того, что у меня была полноценная семья. Конечно, не без изъянов, как в любой семье, но она моя! Любимая! Родная! И вот, в один прекрасный день один человек решил разрушить нашу семью. Хотя семья НАША и духовно, и по паспорту, и у нас одна фамилия", – написала Анна в своем Instagram.

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Ризатдинова отметила, что в нашей семье уже есть свои правила и традиции, мы вместе и в горе, и в радости. Но один человек нагло продолжает вторгаться в нашу крепость.

"Его не интересует, что у нас уже есть своя история, свои привычки и планы на будущее. Цель одна – разрушить любой ценой! Он видит, что вторжение приносит нам боль и уныние. Даже слезы наших детей не останавливают его. Почему? Потому что этот человек решил, что мне будет лучше с ним. Что он меня спасет. Только я не просила..!", – подчеркнула гимнастка.

"Я жила не идеальной, но счастливой жизнью. Я не посягала на чужие семьи. Да и меня просто-напросто забыли спросить, хочу ли я перемен… Но наш семейный сосуд настолько крепкий, что ни при одном землетрясении он не даст трещины! На чужом горе счастья ведь не построишь! Оставь мою семью, мой дом в покое", – заявила Анна.

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