Ризатдинова рассказала, за что ее прокляли россияне

Бронзовая призерка Олимпиады-2016 по художественной гимнастке Анна Ризатдинова призналась, что за комментарий по судейству на Олимпиаде-2020 в Токио, ей в соцсетях приходило много нелицеприятных сообщений. Ризатдинова аргументирована объяснила, почему россиянка Дина Аверина проиграла израильтянке Линой Ашрам.

После этого российские болельщики завалили Ризатдинову проклятиями. Анна получила разгром в комментариях со стороны русской стороны.

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"Со стороны россиян я была проклята много раз. Мы даже смеялись, что россияне меня прокляли, а в Израиле, Иерусалиме, должны замолить", – заявила прославленная украинка в эфире.YouTube-канала "Бегущий Банкир".

Ризатдинова объяснила, что в своем сообщении она опиралась на профессиональное мнение Лидии Виноградной, которая объяснила, почему с потерей снаряда выиграла именно израильтянка.

"Почему не выиграла россиянка? Люди не могут быть постоянно идеальными. Они не роботы. Я считаю, что произошел какой-то сбой в нашей системе, гимнастической. У этого сообщества. Тут дело даже не в Линой Ашрам. Сейчас, что то там решили поменять. На израильтянку выпала эта революция. И теперь у остальных есть мотивация обыгрывать россиянок", – подытожила Анна.

Напомним, что впервые за 25 лет на высшую ступень пьедестала в художественной гимнастике взобралась не россиянка.

Позже в сети появилось видео главного выступления Ашрам.

В России посчитали судейство необъективным. Главная российская пропагандистка Маргарита Симоньян назвала арбитров "космическими тварями".