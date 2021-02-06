Секс-символ ММА избили в кулачном бою. Она выложила фото последствий

Знаменитая девушка-боец смешанных единоборств (MMA) Пейдж ВанЗант, которую называют секс-символом из-за любви к голым снимкам, проиграла Британи Харт в дебютном бою в Bare Knuckle FC — первой профессиональной лиге кулачных боев в США.

По правилам, девушки должны были провести пять раундов по 2 минуты, во время которых дрались без перчаток. При этом нельзя было бить ногами и бороться.

Харт била точнее и чаще, стараясь чередовать атаки в корпус и голову.

В последнем раунде Ванзант, понимая, что проигрывает по очкам, пошла в открытую рубку, но ей это не помогло. Итог - победа Харт по очкам.

После боя Пейдж выложила селфи, на которых продемонстрировала последствия своего избиения.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне боя Пейдж ВанЗант устроила потасовку на дуэли взглядов. Во время традиционной церемонии американка неожиданно схватила соперницу за горло, а затем оттолкнула