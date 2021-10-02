Сборную России под аплодисменты пассажиров сняли с самолета по дороге на чемпионат мира по вольной борьбе. Видедо

Главного тренера сборной России по вольной борьбе Дзамболата Тедеева и четырех членов национальной команды сняли с самолета из Амстердама в Осло. Российские спортсмены неправильно надели маски, спустив их на подбородок.

Среди нарушителей оказались 2-кратный чемпион Олимпиад 2016-го и 2020 годов Абдулрашид Садулаев, чемпион Европы Абасагжи Магомедов, Евгений Жирбаев и Тимур Бижоев. Команда летела на чемпионат мира по вольной борьбе, который со 2 по 8 октября пройдет в столице Норвегии.

Видео дня

Борцов под конвоем вывели из транзитной зоны амстердамского аэропорта "Схипхол".

"То, что произошло, даже не знаю, как можно комментировать. Это можно назвать форменным беспределом. Половину сборной команды они высаживают с самолета. Говорят, вы сегодня не полетите - полетите завтра. Почему? Обьяснения нет. Я думаю это заказ наших оппонентов", – заявил на видео Тедеев.

Члены сборной РФ по вольной борьбе не надели медицинские маски как положено по правилам и были сняты с рейса на Осло в амстердамском аэропорту Схипхол. Тренер сборной назвал это беспределом и "заказной акцией оппонентов". Команда отправлялась на ЧМ по спортивной борьбе в Норвегии pic.twitter.com/FDtmVTN5SQ — Рустем Адагамов (@adagamov) October 1, 2021

В интервью sports.ru тренер отметил, что все местные были без масок: "А нам такие требования предъявили, и мы были вынуждены подчиниться".

По словам наставника, его и команду выводили из воздушного судна под аплодисменты и одобрительные реплики пассажиров в адрес стюардесс и спецслужб .

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион мира по боксу Амир Хан был вынужден покинуть самолет American Airlines из-за жалобы бортпроводника.