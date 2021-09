Чемпиона мира по боксу сняли с самолета из-за медицинской маски

Чемпион мира по боксу Амир Хан был вынужден покинуть самолет American Airlines из-за жалобы бортпроводника. Как сообщил сам спортсмен в Twitter, ему сказали, что медицинская маска на лице его приятеля "не была поднята достаточно высоко", после чего полицейские вывели их обоих из воздушного судна.

Спортсмен должен был лететь в Колорадо-Спрингс на тренировочный лагерь, но в результате вернулся в Нью-Йорк, чтобы сесть на самолет лишь на следующий день.

"Они выгнали нас обоих. Я сидел в 1А, а он сидел в 1Б. Я считаю это отвратительным и неуважительным. Это действительно обидно. Реально: причин не было никаких. Мне противно, что American Airlines сделала это и запретила мне путешествовать", – сказал боксер.

Disgusted to be banned by @AmericanAir and @traveloneworld for not been able to fly to training camp, i got escorted by police off the plane for no reason. I would like to see evidence for any wrong doings! #AAteam #Notallterrorists pic.twitter.com/dL3UfFcYYl