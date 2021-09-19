Чемпиона мира по боксу сняли с самолета из-за медицинской маски

Чемпион мира по боксу Амир Хан был вынужден покинуть самолет American Airlines из-за жалобы бортпроводника. Как сообщил сам спортсмен в Twitter, ему сказали, что медицинская маска на лице его приятеля "не была поднята достаточно высоко", после чего полицейские вывели их обоих из воздушного судна.

Спортсмен должен был лететь в Колорадо-Спрингс на тренировочный лагерь, но в результате вернулся в Нью-Йорк, чтобы сесть на самолет лишь на следующий день.

"Они выгнали нас обоих. Я сидел в 1А, а он сидел в 1Б. Я считаю это отвратительным и неуважительным. Это действительно обидно. Реально: причин не было никаких. Мне противно, что American Airlines сделала это и запретила мне путешествовать", – сказал боксер.

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Disgusted to be banned by @AmericanAir and @traveloneworld for not been able to fly to training camp, i got escorted by police off the plane for no reason. I would like to see evidence for any wrong doings! #AAteam #Notallterrorists pic.twitter.com/dL3UfFcYYl — Amir Khan (@amirkingkhan) September 18, 2021

Хан предположил, что должны быть какие-то видео с камер наблюдения, где видно, что их выгнали абсолютно незаслуженно.

"Перед взлетом борт 700 American Airlines, выполнявший рейс из международного аэропорта Ньюарк Либерти в Даллас-Форт-Уэрт, вернулся к терминалу, чтобы выпустить двух клиентов, которые, как сообщается, отказались выполнить неоднократные просьбы членов экипажа", – прокомментировал инцидент представитель авиакомпании.

Хан, который не дрался более двух лет после победы над Билли Дибом в Саудовской Аравии, должен встретиться с британцем Келлом Бруком.

35-летний Брук дрался всего дважды за последние три года и проиграл свой последний бой непобежденному чемпиону Теренсу Кроуфорду.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 года назад Хан (35-5, 21 KO) добыл досрочную победу над Билли Дибом (45-6, 26 KO) и завоевал пояс WBC International.