Сборная Украины забила 7 голов и добыла первую победу на ЧМ-2024 по футзалу

Мужская сборная Украины по футзалу добыла первую победу на чемпионате мира, который в эти дни проходит в Узбекистане. Подопечные тренера Александра Косенко во втором туре группового турнира одолели представителей Африки из Анголы – 7:2.

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"Сине-желтые" активнее начали поединок и заслуженно повели в счете. На 7-й минуте Евгений Жук классно поставил спину оппоненту и заставил того сфолить на линии штрафной площадки, заработав пенальти. Сам пострадавший уверенно пробил с "точки".

Через шесть минут украинцы быстро разыграли введение мяча из-за боковой, чем воспользовался Игорь Корсун. Он же буквально тут же реализовал выход один на один – 3:0.

Этот момент немного расслабил подопечных Косенко и они дали Элберу забить совершенно потрясающий гол. Тот протянул мяч со своей половины поля, обыграл трех соперников и пробил мимо нашего вратаря.

После перерыва ангольцы понеслись отыгрываться, за что и были наказаны. Сначала на 26-й минуте Андрей Мельник прямым ударом со штрафного метров с пяти с половиной вогнал мяч под перекладину, а через 100 секунд Михаил Зварич воспользовался суматохой у ворот африканцев.

32-й минуте Игорь Чернявский классно открылся под передачу Назара Шведа с углового и с двух метров закатил шестой мяч. За 50 секунд до финальной серены ангольцы сумели во второй раз огорчить голкипера украинцев, но в ответ получили еще один гол от Чернявского.

В заключительном матче группового этапа украинские футзалисты сыграют с Афганистаном, в активе которого три очка после стартовой игры. Встреча начнется в 18:00 в субботу, 21 сентября. В плей-офф выйдут две лучшие команды квартета.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины на старте чемпионата мира по футзалу с треском проиграла команде Аргентине.

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