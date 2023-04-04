Предавший Украину олимпийский чемпион помогает пропаганде России, но живет в Таиланде

Олимпийский чемпион Пекина-2008 по стрельбе из малокалиберной винтовки Артур Айвазян сменил украинский паспорт на российский в 2014 году, когда РФ захватила Крым. Спортсмен заявлял, что не хочет покидать полуостров, а жить там, оставаясь украинцем, невозможно. А недавно с радостью подыграл российской пропаганде, возмущаясь тем, что к ОИ-2024 могут допустить только нейтральных соотечественников, и предложил России создавать свои Олимпийские игры.

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Поэтому OBOZREVATEL решил рассказать, как складывалась судьба спортсмена после отказа от украинского гражданства.

После золотой медали на Олимпиаде-2008 Айвазян в интервью рассказывал, что не может без украинского борща. Однако в 2014 году после оккупации Крыма Россией решил сменить паспорт: "Когда все произошло, понял, что проживать на территории России и выступать за Украину – невозможно. Я долгое время живу в Крыму и никуда не собираюсь переезжать, поэтому теперь хочу выступать за сборную России".

А украинский паспорт со слов спортсмена он получил чуть не случайно: родился и вырос в Армении, после чего уехал во Львов, окончил Государственный институт физкультуры, прошел срочную службу в армию. А когда Украина приобрела независимость, то просто автоматически стал гражданином этой страны. А в 2014-м также автоматически стал россиянином.

После чего в разговоре со СМИ из РФ рассказывал про крайне сложные отношения с главным тренером сборной Украины, который не очень жаловал спортсменов из Крыма, про плачевное состояние стрелковой школы олимпийского резерва, в корую Украина не вложила ни копейки, про соревнования и сборы за свой счет. А в РФ финансирование и премии совсем на другом уровне.

Также Айвазян отмечал, что в Украине про российский Крым рассказывают всякие страшилки, а у них там теперь все замечательно. Но на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро под флагом РФ он не попал, как и на Игры-2020 в Токио, хотя у стрелков очень долгий спортивный век.

Вместо этого выступал спортивным экспертом в разных СМИ, проводил олимпийские уроки в "разных городах и селах". Правда, выиграл чемпионат мира по стрельбе из арбалета, но о нем нигде, кроме российского Ульяновска никто не слышал.

На данный момент работает старшим тренером сборной Таиланда: "Когда-то Таиланд помогал мне готовиться к Олимпиаде, предоставляя бесплатно свою базу. Теперь пришло время откликнуться на их просьбу".

После начала полномасштабной войны в Украине Айвазян 26 февраля сделал пост про примирение с лучшим другом: "Я и мой лучший друг поговорили. И нашли общий язык. Наверное это самое главное сейчас, не обвинять друг друга, а слушать и слышать". И все.

Выступая более 20 лет за Украину спортсмен никак не осудил зверства российской армии, пытки и убийства мирного населения, зато в январе 2022 рассказывал, что воспринимаю весь мир как одно целое и "миру мир – моя мечта".

Также Айвазян возмутился, что МОК рекомендовал допустить к Олимпиаде-2024 только нейтральный россиян, которые не поддерживают войну. И заговорил про организацию собственной Олимпиады в РФ.

"Есть ли у России перспектива организовать альтернативные Игры? Нам не оставляют выбора. Я думаю, после визита главы КНР в Москву можно уже с уверенностью сказать, что образуется новый центр силы. И вокруг этой силы будут объединятся другие страны. Это касается и спорта", – считает олимпийский чемпион.

Также, по мнению спортсмена, МОК обесценил значение медалей, лишив возможности сильнейших атлетов участвовать в Играх. При этом гонения на российских и белорусских спортсменов начались не сегодня, а в 2014 году с антидопинговых скандалов, сфабрикованных Томасом Бахом и WADA, которые лишили медалей и даже карьеры некоторых спортсменов РФ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как украинцы будут бороться за ОИ при допуске РФ и почему россияне могут отказаться сами.

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