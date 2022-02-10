С россиянки Валиевой на Олимпиаде сняли обвинения в допинге – СМИ

Фигуристка олимпийского комитета России Камила Валиева не является отстраненной от участия в Играх-2022 в Пекине, а ее сборная сохранит "золото" за командный турнир по фигурному катанию. Такая информация появилась в российских СМИ до официального оглашения результатов расследования.

Новость сообщил сайт "Чемпионат". Правда, источники получения информации не указываются.

15-летняя спортсменка из Казани, которую подозревают в употреблении допинга, в четверг, 10 февраля, провела тренировку и получила поддержку от своих партнеров.

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В то же время Международный союз конькобежцев (ISU) на своем сайте выпустил заявление по поводу задержки с награждением призеров командных соревнований. Правда, никакой конкретики в нем не прозвучало.

"Касательно недавних сообщений СМИ о командных соревнованиях по фигурному катанию, ISU не может раскрывать какую-либо информацию о возможном нарушении антидопинговых правил. Это соответствует Антидопинговым правилам ISU и МОК для Олимпиады-2022. Поэтому на данный момент ISU не будет делать никаких заявлений", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBОZREVАTEL, спортивный врач объяснил, какой допинг нашли у Валиевой на Олимпиаде-2022. Триметазидин является запрещенным с 2014 года.

Ситуация серьезно осложняется тем, что Валиевой 15 лет. По правилам Антидопингового кодекса спортсмены младше 16 лет не могут быть признаны виновными в нарушении антидопинговых правил.

В то же время на Олимпиаде-2022 подтвердили первый случай допинга.