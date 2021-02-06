У России из-за санкций отобрали чемпионат мира по борьбе

Чемпионат мира по спортивной борьбе 2022 года перенесен из Красноярска в Белград, сообщает пресс-служба Объединенного мира борьбы (UWW).

Причиной лишения России мирового первенства стало решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российского спорта.

"Бюро UWW одобрило кандидатуру Белграда (Сербия) в качестве страны-организатора чемпионата мира 2023 года среди взрослых. Мы уважаем решение CAS, позицию Всемирного антидопингового агенстства (WADA) и соответствующим образом скорректировали расписание", – сказал президент UWW Ненад Лалович.

Напомним, что CAS отклонил апелляцию России и изменил санкции, введенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA), РФ лишилась права использовать название, гимн и официальную символику.

WADA запретила России участвовать во всех крупных международных соревнованиях, а также быть их организатором.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 декабря Международная федерация гандбола (МФГ) лишила мужскую сборную России флага на чемпионате мира.