Российскую команду за нарисованную Z дисквалифицировали с турнира Восточной Европы по Доте

BTS отстранила российскую команду киберспортсменов Outsiders (Virtus.pro) от участия в DPC Восточной Европы. Это турнир по компьютерной игре Dota 2, в котором представители из одного региона сражаются за очки DPC, которые нужны для попадания на мейджоры и The International.

Ожидая начала битвы игроки решили порисовать на мини-карте. Керри Virtus.pro Иван "Pure" Москаленко выбрал для своих художеств букву Z.

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Через несколько секунд литера была закрашена, однако это не спасло команду от дисквалификации.

Позже в комментариях одному из болельщиков Москаленко заявил, что случайно нарисовал именно эту букву.

Все будущие матчи Outsiders будут аннулированы, а Mind Games займут их место в таблице. За состав Mind Games выступают 2 украинца: Данил "Bignum" Шеховцов и Семен "CemaTheSlayer" Кривуля.

В комментариях фанаты "сочувствуют" Ивану, отмечая у него полное отсутствия осмысленности в своем поступке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский олимпийский чемпион Токио-2020 Евгений Рылов получил получил дисквалификацию от Международной федерации плавания (FINA). 25-летний спортсмен понес наказание за участие в митинге-концерте в Лужниках "Za мир", который прошел 18 марта с участием главаря Кремля Владимира Путина.