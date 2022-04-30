Российскую команду за нарисованную Z дисквалифицировали с турнира Восточной Европы по Доте
BTS отстранила российскую команду киберспортсменов Outsiders (Virtus.pro) от участия в DPC Восточной Европы. Это турнир по компьютерной игре Dota 2, в котором представители из одного региона сражаются за очки DPC, которые нужны для попадания на мейджоры и The International.
Ожидая начала битвы игроки решили порисовать на мини-карте. Керри Virtus.pro Иван "Pure" Москаленко выбрал для своих художеств букву Z.
Через несколько секунд литера была закрашена, однако это не спасло команду от дисквалификации.
Позже в комментариях одному из болельщиков Москаленко заявил, что случайно нарисовал именно эту букву.
Все будущие матчи Outsiders будут аннулированы, а Mind Games займут их место в таблице. За состав Mind Games выступают 2 украинца: Данил "Bignum" Шеховцов и Семен "CemaTheSlayer" Кривуля.
В комментариях фанаты "сочувствуют" Ивану, отмечая у него полное отсутствия осмысленности в своем поступке.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский олимпийский чемпион Токио-2020 Евгений Рылов получил получил дисквалификацию от Международной федерации плавания (FINA). 25-летний спортсмен понес наказание за участие в митинге-концерте в Лужниках "Za мир", который прошел 18 марта с участием главаря Кремля Владимира Путина.