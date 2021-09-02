Российских олимпийцев из-за Путина заперли на неделю в гостинице. Видео

Олимпийская чемпионка Олимпийских игр-2020 Ангелина Мельникова заявила, что все спортсмены перед встречей с президентом России Владимиром Путиным вынуждены отсидеть недельный карантин. 21-летняя спортивная гимнастка выложила об этом сторис в Instagram, однако спустя некоторое время все удалила.

По словам Мельниковой, с Путиным олимпийцы встретятся 10 сентября. До этой даты каждый будет находится на изоляции в номере.

"В одной комнате, в отеле, изолированы ото всех людей. Будем сдавать тесты на коронавирус 3 раза. Садимся на карантин 2 сентября. И вот мы все морально готовимся к тому, что нужно будет 7 дней выжить в одной комнате", – написала Мельникова.

Видео дня

Также спортсменка сняла видео, чтобы показать в каких условиях ей придется отбывать заключение. Гимнастка отметила, что ей повезло, так как достался полулюкс.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 августа семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина попала под едкие комментарии после того, как откровенно прогнулась перед президентом РФ Владимиром Путиным.